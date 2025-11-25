Ethiopia volcanic eruption: इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, अलर्ट जारी, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा; कई फ्लाइट्स कैंसिल

Ethiopia volcanic eruption Several Indian Flights Cancelled: इथियोपिया के हेली गुब्बी (Hayli Gubbi) ज्वालामुखी से निकली भारी राख ने सोमवार रात उत्तर-पश्चिम भारत तक पहुंचकर कई राज्यों में आसमान को धुंधला कर दिया है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, 10,000 साल बाद हुए इस दुर्लभ विस्फोट की राख राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर और पंजाब तक फैल गई, जिससे फ्लाइट सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं हैं. सोमवार शाम करीब 6.30 बजे राख का विशाल गुबार भारतीय सीमा में दाखिल हुआ.यह बादल 10–15 किमी की ऊंचाई पर 100–120 किमी/घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा.ऊंचाई पर मौजूद इस राख के कारण भले ही जमीन पर प्रदूषण का असर कम दिखा, लेकिन हवाई यातायात पर इसका बड़ा असर पड़ गया.

फ्लाइट्स रद्द, कई उड़ानें डायवर्ट, एयर ट्रैफिक पर बड़ा असर

राख के बादल के भारतीय हवाई क्षेत्र में आने के तुरंत बाद ही इंडिगो ने कम से कम छह उड़ानें रद्द कर दीं. इसी तरह, अकासा एयर ने जेद्दाह, कुवैत और अबूधाबी के लिए 24 और 25 नवंबर की सेवाओं को स्थगित कर दिया. कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को पाकिस्तान के एयरस्पेस से डायवर्ट किया गया, लेकिन भारतीय एयरलाइंस उस रूट का उपयोग नहीं कर सकतीं, जिससे देरी और रद्दीकरण बढ़े हैं. DGCA ने तत्काल ASHTAM अलर्ट जारी करते हुए सभी एयरलाइंस को राख वाले इलाकों से बचने और आवश्यक वॉल्कैनिक ऐश प्रोटोकॉल अपनाने का निर्देश दिया.साथ ही सभी एयरपोर्ट्स को कहा गया कि यदि रनवे पर राख जमने के संकेत मिलते हैं, तो तुरंत निरीक्षण करें और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन रोक दें.

दिल्ली-NCR की हवा पहले से ही खराब, राख बढ़ा सकती है मुश्किलें

IMD के महानिदेशक एम महापात्रा ने कहा कि राख का गुबार ऊंचाई पर है, इसलिए जमीन पर ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ेगा, हालांकि आसमान धुंधला जरूर दिख सकता है.इसके बावजूद विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि दिल्ली-NCR में पहले से ही AQI ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ स्थिति की ओर बढ़ रहा है. सोमवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 382, नोएडा 397 और गाजियाबाद 396 दर्ज किया गया. एनवायरोकैटलिस्ट्स के सुनील दाहिया ने कहा कि ज्वालामुखी की राख में सूक्ष्म कण, सल्फर डाइऑक्साइड, और छोटे पत्थरों व ग्लास के कण होते हैं, जो एयर क्वालिटी को थोड़ा और खराब कर सकते हैं.

ज्वालामुखी का विशाल विस्फोट – 14 किमी ऊंची राख

टूलूज़ VAAC के मुताबिक, इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को फटा और इसने राख को 14 किमी तक हवा में उछाल दिया.हालांकि विस्फोट अब रुक चुका है, लेकिन इसका बना विशाल बादल धीरे-धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है.