Ethiopia’s volcanic eruption: अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया में हजारों साल से सोया ज्वालामुखी अचानक फूटा तो उसका असर भारत पर कैसे पड़ सकता है, ऐसे अवैज्ञानिक सवालों के बीच आपको घबराना नहीं है बस सतर्क रहना है. क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो महसूस हो वही खतरा या परेशानी बड़ी होती है. कई बार अनदेखी चीजें भी बड़ी आफत बन जाती है.
Trending Photos
Ethiopian volcanic ash impact: भारत से करीब 4500 किलोमीमटर दूर इथियोपिया के हॅली गुब्बी ज्वालामुखी में लावा फूटने के बाद उड़ी राख कई देश की सीमाओं को पार करके भारत में फैल चुकी है. इसकी चर्चा उत्तर भारत की हिंदी बेल्ट समेत देशभर में हो रही है. इस ज्वालामुखी की चर्चा का बज कुछ ऐसा बना कि ज्वालामुखी की राख सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती दिखी. हम सभी ने किताबों में पढ़ा है कि ज्वालामुखी फूटने पर राख उड़कर आस-पास के शहरों तक पहुंच जाती है. इस बार राख उड़कर भारत पहुंची तो हमको-आपको कितना और क्या खतरा है, आइए बताते हैं.
भारत के लिए कैसे खतरा!
इथियोपिया के ज्वालामुखी से उठी राख हजारों फीट ऊंचाई छूते हुए लगभग आधे भारत में पहुंच गई है. DGCA ने एयरलाइंस को राख वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी तो कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द या डायवर्ट हुईं. हर एक जान कीमती होती है, ऐसे में बात सिर्फ किसी फ्लाइट में सवाल 200 या 250 लोगों की जिंदगी की नहीं बल्कि पूरी आबादी की है. ऐसे में आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है और इसका असर आसपास के क्षेत्रों के मौसम और वायु गुणवत्ताओं पर पड़ सकता है. वहीं डॉक्टरों ने भी इसके खतरे बताए हैं.
इथोपियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वालामुखी में विस्फोट के साथ बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) भी निकला, जिसने पूरे इको सिस्टम यानी पर्यावरण और हेल्थ पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ' ज्वालामुखी की राख 120 किलोमीटर की स्पीड से भारत की ओर बढ़ी थी. चूंकि ज्वालामुखी में लावा फूटने के बाद उठने वाली राख में मुख्यत: सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) और कांच या चट्टान के कुछ छोटे कण होते हैं जो मानव शरीर के फेफड़ों, नर्वस सिस्टम समेत पूरे शरीर की सेहत के लिए घातक हो सकते हैं.
अगर ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद लावा के साथ सल्फर डाई ऑक्साइड यानी SO₂ का भी ज्यादा उत्सर्जन हुआ, तो इससे ये संकेत मिलता है वाल्केनो के अंदर दबाव बढ़ रहा है इसलिए आगे इसमें और भी विस्फोट हो सकते हैं, जिससे उसकी राख फिर से उड़कर दूसरे देशों तक पहुंच सकती है.
दिल्ली-एनसीआर में कितना खतरा?
दिल्ली जो पहले से ही दुनिया के सबसे प्रदूशित शहरों की सूची में शामिल है, वहां लोग तो पहले से खतरनाक एक्यूआई के चलते हांफ रहे हैं. उन दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए खतरा वाकई बड़ा है. मंगलवार सुबह के आनंद विहार, एम्स और तमाम जगहों पर जहरीला स्मॉग छाया और AQI 450 के पार पहुंच गया.
ये भी पढ़ें- इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, अलर्ट जारी, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा; कई फ्लाइट्स कैंसिल
भारतीय मौसम विभाग (imd) के डीजी मोहापात्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'दिल्ली के प्रदूशन स्तर पर ज्वालामुखी की राख का बहुत अधिक असर की संभावना कम है क्योंकि यह बहुत अधिक ऊंचाई पर है. हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है राख जो करीब आधे भारत के आसमान को कवर कर चुकी है, क्या वो एयर क्वालिटी पर असर डालेगी. हालांकि ज्यादा असर पड़ने की संभावना कम है क्योंकि राख बहुत ऊंचाई पर है. इसका असर पड़ेगा भी तो अगले कुछ घंटों में दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के राज्यों तक होगा'. इसकी वजह से दिल्ली और आसपास का अधिकतम तापमान कुछ बढ़ सकता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.