/बोर्डिंग के बाद यात्रियों को विमान से उतारा, Etihad Airways की अबू धाबी जा रही फ्लाइट कैंसिल; दिल्ली एयरपोर्ट पर भटकते रहे 200 यात्री

दिल्ली एयरपोर्ट पर शनिवार (19 सितंबर) को करीब 200 यात्रियों को उस वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जब अबू धाबी जाने वाली Etihad Airways की उड़ान को रद्द कर दिया गया. बताया जाता है कि विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण इस उड़ान को रद्द किया गया था. अबू धाबी जाने के लिए यात्री इस विमान पर सवार हो गए थे, बाद में यात्रियों को वापस उतार लिया गया.
दरअसल, विमान में सवार यात्रियों को उतारने के बाद विमान को चेंकिंग के लिए भेजा गया. बताया जाता है कि यात्रियों को एयरपोर्ट पर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा था. Etihad Airways उड़ान संख्या EY217 को दिल्ली से अबू धाबी जाना था. रात के करीब 9.15 बजे विमान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ऐसा नहीं हो सका.
इस विमान में कुल 200 लोगों के सवाल होने की जानकारी सामने आई है. विमान में खराबी की जानकारी क्रू की ओर से दी गई. यात्रियों ने उम्मीद जताई थी कि इस परेशानी को कुछ देर में हल कर लिया जाएगा, लेकिन घंटों तक यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा. काफी देर तक इंतजार के बाद उड़ान को रद्द कर दिया गया. इस कारण यात्रियों में काफी गुस्सा देखने को मिला.
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 की एक रिपोर्ट के अनुसार, EY217 फ्लाइट को Boeing 787-9 विमान से संचालित जाना था. लेकिन मौके पर ही इस उड़ान को रद्द कर दिया गया. हालांकि, विमान में किस प्रकार की दिक्कत आई थी, इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आ सकी है. इस पूरे मामले में पर खबर लिखे जाने तक एयरलाइन की कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है.
यात्रियों ने बताया कि पहले उन्हें विमान से उतारा गया और बाद में गई घंटों तक इंतजार कराया गया. वहीं, देर रात उड़ान को रद्द कर दिया गया. यात्रियों ने बताया कि इस कारण उन्हें आगे की अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा. यात्रियों का कहना है कि उड़ान के रद्द हो जाने के कारण उन्हें अबू धाबी जाने के लिए दूसरे विकल्प की तलाश करनी पड़ी.
गौरतलब है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना के बाद यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सबसे अधिक दिक्कतों का सामना उन यात्रियों को करना पड़ा, जिनकी अबू धाबी से कहीं और के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट थी. यात्रियों का कहना है कि एयरलाइन को ऐसी स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी.