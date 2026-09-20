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बोर्डिंग के बाद यात्रियों को विमान से उतारा, Etihad Airways की अबू धाबी जा रही फ्लाइट कैंसिल; दिल्ली एयरपोर्ट पर भटकते रहे 200 यात्री

शनिवार को Etihad Airways की उड़ान अचानक रद्द होने के कारण 200 यात्रियों को नई दिल्ली एयरपोर्ट पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. विमान में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान को रद्द करना पड़ा था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 20, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:13 PM IST
बोर्डिंग के बाद यात्रियों को विमान से उतारा, Etihad Airways की अबू धाबी जा रही फ्लाइट कैंसिल; दिल्ली एयरपोर्ट पर भटकते रहे 200 यात्री

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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