ट्रैफिक जाम, बढ़ते अपराध, भीषण गर्मी और प्रदूषण... इन परेशानियों के बावजूद आखिर दिल्ली क्यों आ रहे लोग?

Delhi: प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, बाढ़, बढ़ते अपराध के कारण दिल्ली हमेशा चर्चा में रहती है. इस दिल्ली में हर तरह की परेशानी फिर भी लोग यहां रोजगार की माया में चले आते हैं. आज सिर्फ दिल्ली की आबादी दो करोड़ पार कर चुकी है. इसमें एनसीआर की जनसंख्या जोड़ दें तो कुल आबादी साढ़े 3 करोड़ से अधिक. यह अनेक यूरोपीय देश से अधिक है. दिल्ली का ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक रूप से बहुत महत्व है, जिसके कारण यह सदियों से बसा हुआ शहर रहा है. दिल्ली के बसने के मुख्य कारण ये है कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, जो प्राचीन समय में व्यापारिक मार्गों का एक प्रमुख केंद्र था. इसका केंद्रीय स्थान अरावली पहाड़ियों के निकट होने के कारण इसे सामरिक सुरक्षा प्रदान करता था, जिससे अफगानिस्तान और ईरान आदि पर नियंत्रण स्थापित करना आसान था. मुगलों के काल खंड में दिल्ली कई बार बसी तो कई बार उजड़ी भी है. पर वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन के बाद राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया. 1947 में आजादी के बाद, दिल्ली आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी बनी, जहां केंद्र सरकार की कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय स्थित हैं.

दिल्ली में सुविधाएं

आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली भारत के सबसे अमीर केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है. यहां रोजगार के अपार अवसर, बेहतर शिक्षा संस्थान और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो देश भर से लोगों को आकर्षित करते हैं. हरियाणा, यूपी की सरहद से लगी दिल्ली विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र है, जिसे "दिलवालों का शहर" कहा जाता है. यहां का खान-पान, स्ट्रीट फूड (जैसे चांदनी चौक), ऐतिहासिक स्मारक, और मेट्रो कनेक्टिविटी इसे रहने के लिए एक बेहतरीन शहर बनाते हैं. ऊपर से दिल्ली में रह रहे कमजोर लोगों को मुफ्त बिजली, पानी, अनाज. मध्य और निम्न वर्ग को भी दिल्ली इन कारणों से पसंद है. मुंबई या बेंगलुरु जैसे अन्य मेट्रो शहरों की तुलना में, दिल्ली में किफायती आवास ढूंढना आसान है, जिससे यह मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए एक आकर्षक निवास स्थान है.

दिल्ली का इतिहास

दिल्ली पर बहुतेरे लेखकों की किताबें हैं. इनमें खुशवंत सिंह ('दिल्ली'), विलियम डेलरिम्पल ('सिटी ऑफ जिन्स'), सैम मिलर ('एडवेंचर्स इन ए मेगासिटी'), आर.वी. स्मिथ ('डेल्ही: अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी'), और अमृता प्रीतम ('दिल्ली की गलियां') जैसे प्रसिद्ध लेखकों ने कालजयी किताबें लिखी हैं. ये पुस्तकें दिल्ली के इतिहास, संस्कृति और इसकी आत्मा का चित्रण करती हैं. पर सबसे दिलचस्प पुस्तक खुशवंत सिंह की है. खुशवंत सिंह ने अपनी प्रसिद्ध किताब "दिल्ली: ए नोवेल" (Delhi: A Novel) में दिल्ली को एक ऐसी प्रेमिका के रूप में वर्णन किया है, जिसे बार-बार बर्बाद किया गया, लेकिन वह फिर से उभर कर सामने आई. उन्होंने दिल्ली को एक 'हसीन लेकिन बदसूरत' शहर माना, जो अपने प्रेमियों को अपनी खूबसूरती और गंदगी दोनों में फंसा लेती है. वे दिल्ली के शोर, प्रदूषण, और अराजक यातायात से नफरत करते थे, लेकिन फिर भी वे इस शहर के प्यार में थे.

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अमृता प्रीतम की दिल्ली

दिल्ली के बारे में खुशवंत सिंह लिखते हैं,' अगर दिल्ली से प्यार करने के सात कारण हैं, तो नफरत करने के सत्तर से ज्यादा हैं.' उन्होंने दिल्ली को 'गंदे नालों, शोर-शराबे वाले बाजारों और टूटे-फूटे किलों का मिश्रण बताया, लेकिन यह भी कहा कि दिल्ली आपसे चिपक जाती है और आप इसे छोड़ नहीं सकते.' उन्होंने अपनी किताब में 1857 से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या तक की घटनाओं के माध्यम से दिल्ली की ऐतिहासिक परतों को उजागर किया. वे खुद को 'दिल्ली का दिलफेंक बूढ़ा' मानते थे और दिल्ली की लड़कियों व पेड़-पौधों (खासकर कचनार) की खूबसूरती की तारीफ करते थे.

इनके अलावा, कई अन्य लेखकों ने दिल्ली के मुग़ल काल, स्थापत्य कला और समकालीन जीवन पर भी विस्तृत लेखन किया है. अमृता प्रीतम का उपन्यास 'दिल्ली की गलियां' (1972) विभाजन के बाद के दिल्ली के शहरी जीवन में महिलाओं के संघर्ष, प्रेम और सामंजस्य की कहानी है. यह कामिनी नाम की एक महिला पत्रकार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष करती है. यह उपन्यास 1960-70 के दशक की महिलाओं की सुरक्षा, भय, प्यार और नफरत जैसी स्थानिक यादों को दर्शाता है. विभाजन के बाद अमृता लाहौर से दिल्ली आ गईं थीं, जहां उन्होंने हौज खास में अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया. दिल्ली में ही उनकी और इमरोज की प्रेम कहानी परवान चढ़ी, जिसके साथ उन्होंने बिना शादी के 40 साल गुजारे.

दिल्ली के लिए चुनौतियां

अमृता प्रीतम और खुशवंत सिंह की दिल्ली अब बहुत बदल गई है. दिल्ली में रहना अवसरों, बेहतर कनेक्टिविटी (मेट्रो), और जीवंत संस्कृति के लिए अच्छा है, लेकिन गंभीर वायु प्रदूषण, ट्रैफिक और भीड़भाड़ बड़ी चुनौतिया हैं. अब यहां रहने की लागत काफी अधिक है, खासकर रेंटल और प्रॉपर्टी बहुत महंगी. वैसे यह शहर करियर और सुविधाओं के लिए बेहतरीन है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील लोगों के लिए, विशेषकर सर्दियों में प्रदूषण एक बड़ा खतरा बन सकता है. दिल्ली में जन्मे अभिनेता शाहरुख खान ने कई बार दिल्ली की यादों को साझा किया है. उनका मानना है कि दिल्ली उनके दिल में बसती है और यहां उन्हें अपनापन और विलासिता दोनों का एहसास होता है. दिल्ली में बहुतेरे समस्याएं हैं फिर भी हमारे जैसे लोगों को दिल्ली से मोहब्बत है.