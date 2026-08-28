/मांगे नहीं होंगी पूरी, ये तय है! फिर ब्रिक्स समिट में भारत क्यों आ रहे जिनपिंग? किस बात ने चीन को झुकने को किया मजबूर

Why Xi Jinping is coming to India for the BRICS Summit 2026: भारत में हो रही ब्रिक्स समिट में जिनपिंग को लेकर जो कंफ्यूज़न था, वो अब दूर हो चुका है. बीजिंग ने भी कंफर्म कर दिया है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं. गलवान विवाद के बाद ये उनका पहला भारत दौरा होगा. ये दौरा भी तब हो रहा है, जब ब्रिक्स में चीनी वर्चस्व के प्रयास को नाकाम करके भारत ने उनके तमाम हितों को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है. फिर भी 7 साल बाद शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं, तो उसके मायने क्या हैं, वो आपको हम बताएंगे. आप जानेंगे कि ब्रिक्स से पहले डोवल डॉक्ट्रिन कैसे सफल हुई? हम आपको ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमिर पुतिन जैसे वैश्विक नेताओं के बीच जब मंथन होगा, तो ब्रिक्स सम्मेलन से क्या-क्या नतीजे निकलने वाले हैं?