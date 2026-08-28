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मांगे नहीं होंगी पूरी, ये तय है! फिर ब्रिक्स समिट में भारत क्यों आ रहे जिनपिंग? किस बात ने चीन को झुकने को किया मजबूर

Xi Jinping's visit to India for the BRICS Summit 2026: चीन चाहता था कि ब्रिक्स समिट 2026 का एजेंडा उसके हिसाब से सेट हो, लेकिन भारत ने उसकी ये मांगी नहीं मानीं. इसके बावजूद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने लाव लश्कर के साथ भारत आ रहे हैं. आखिर इसकी वजह क्या है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 11, 2026, 12:18 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:18 AM IST
मांगे नहीं होंगी पूरी, ये तय है! फिर ब्रिक्स समिट में भारत क्यों आ रहे जिनपिंग? किस बात ने चीन को झुकने को किया मजबूर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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