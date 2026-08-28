/मांगे नहीं होंगी पूरी, ये तय है! फिर ब्रिक्स समिट में भारत क्यों आ रहे जिनपिंग? किस बात ने चीन को झुकने को किया मजबूर

Why Xi Jinping is coming to India for the BRICS Summit 2026: भारत में हो रही ब्रिक्स समिट में जिनपिंग को लेकर जो कंफ्यूज़न था, वो अब दूर हो चुका है. बीजिंग ने भी कंफर्म कर दिया है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं. गलवान विवाद के बाद ये उनका पहला भारत दौरा होगा. ये दौरा भी तब हो रहा है, जब ब्रिक्स में चीनी वर्चस्व के प्रयास को नाकाम करके भारत ने उनके तमाम हितों को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है. फिर भी 7 साल बाद शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं, तो उसके मायने क्या हैं, वो आपको हम बताएंगे. आप जानेंगे कि ब्रिक्स से पहले डोवल डॉक्ट्रिन कैसे सफल हुई? हम आपको ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमिर पुतिन जैसे वैश्विक नेताओं के बीच जब मंथन होगा, तो ब्रिक्स सम्मेलन से क्या-क्या नतीजे निकलने वाले हैं?
करीब 40 घंटे के बाद 18वां ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होगा. 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में 11 सदस्य देश शामिल हैं. ब्राजील में चुनाव होने के कारण वहां के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं. ब्राजील के विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे. सऊदी अरब के भी विदेश मंत्री ही ब्रिक्स में शामिल होंगे. बाकी सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचने वाले हैं. रूस के राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार सुबह 3 बजे पहुंच जाएंगे.
ब्रिक्स के 11 सदस्यों के अलावा 10 आमंत्रित सदस्य हैं. कुल मिलाकर 21 में से 16 देशों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं. जो राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ पाएंगे, उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे. इसलिए इस ब्रिक्स सम्मेलन से महत्वपूर्ण नतीजे निकलने की उम्मीद है!
आचार्य चाणक्य का मानना था कि शक्तिहीन मनुष्य के साथ कोई संधि नहीं करता. शक्ति ही शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है. यही आकर्षण शी जिनपिंग को 7 सालों के बाद नई दिल्ली लेकर आ रहा है.
शी जिनपिंग के भारत दौरे को लेकर चीन लगातार चुप्पी साधे रहा और आज जाकर उसने ये ऐलान किया है कि वो पहुंच रहे हैं. इससे पहले जब 2016 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी, उसमें भी शामिल होने के लिए जिनपिंग गोवा पहुंचे थे.
इस बार उनका आना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन की ब्रिक्स करेंसी वाली डिमांड को भारत ने टाल दिया है. चीन ये भी चाहता था कि ब्रिक्स देश मौजूदा व्यापारिक ढांचों पर ही आगे बढ़ें, लेकिन भारत ने इस समिट के एजेंडे में सप्लाई चेन के वैकल्पिक रूट को प्रमुख तौर पर शामिल किया है. इसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है.
मतलब, यहां भी चीन की मनमानी सोच के लिए शुभ संकेत नहीं है. इसके अलावा ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर भी दोनों देशों के अलग-अलग मत हैं. फिर भी जिनपिंग आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी कूटनीतिक मजबूरी है.
आपको जानना चाहिए कि आखिर जिनपिंग की वो कौन-सी कूटनीतिक मजबूरी है, जिसकी वजह से वो ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं?
पहला कारण ये है कि अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन के पास है. ऐसे में अगर शी जिनपिंग भारत नहीं आते, पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में ना बैठते, तो अगले साल मेजबानी करना कूटनीतिक रूप से उन्हें भारी पड़ता.
दूसरा, अगर जिनपिंग इस ऐतिहासिक सम्मेलन से दूरी बना लेते, तो वैश्विक मंच पर संदेश जाता कि चीन बड़े मंचों से भाग रहा है. जिनपिंग को डर था कि उनकी अनुपस्थिति में भारत इस पूरे संगठन को अपने नेतृत्व में मोड़ लेगा. ग्लोबल साउथ में भारत का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाता.
अमेरिका और यूरोपीय देश व्यापारिक प्रतिबंधों के जरिए चीन को आर्थिक रूप से घेर रहे हैं. ऐसे में चीन के पास 'ब्रिक्स' जैसा ही एक बड़ा मंच बचता है, जहां वह पश्चिमी देशों को अपनी सामूहिक ताकत दिखा सकता है. अगर चीन ब्रिक्स के मंच पर भी भारत जैसी महाशक्ति से दूरी बना लेता, तो वह दुनिया में पूरी तरह अलग-थलग पड़ जाता.
जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत ने इस समिट के एजेंडे में 'सप्लाई चेन के वैकल्पिक रूट की तलाश' को सबसे ऊपर रखा है, जिसका सीधा मतलब दुनिया की चीन पर निर्भरता को खत्म करना है. शी जिनपिंग भले ही इसे खारिज नहीं कर सकते, लेकिन भारत आकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं और यही करने की वो कोशिश भी करेंगे.
इस सब के बीच अमेरिका के साथ चीन का अपना टकराव जारी है. चीन के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं. वो समझ चुके हैं कि एशिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार से लड़कर वो लंबे समय तक टिक नहीं सकते. ऐसे में शी जिनपिंग ये संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कूटनीतिक बातचीत के जरिए भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को दोबारा 'नॉर्मलाइज' करना चाहते हैं.
कूटनीति में मैसेजिंग बहुत कुछ होती है. यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वह अदृश्य मुद्रा है, जो व्यापार, युद्ध और शांति का रुख तय करती है. जाहिर है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स में शामिल होकर वैश्विक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं.
एक लंबी चुप्पी के बाद शी जिनपिंग के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने की घोषणा ऐसे ही नहीं हुई है. इसमें डोवल डॉक्ट्रिन का भी बहुत बड़ा योगदान है. डोवल डॉक्ट्रिन का मूल मंत्र है- बिना झुके हुए राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना. डोवल के इस मंत्र ने कैसे ड्रैगन को बैकफुट पर ला दिया उसे भी समझना चाहिए.
2020 में हुए गलवान विवाद के बाद ही डोवल ने रक्षात्मक आक्रमकता के जरिए ये बता दिया था कि चीन जिस भाषा में समझेगा भारत वही भाषा बोलने के लिए तैयार है.
#DNAमित्रों | डोवल ने कैसे दिल्ली में 'आधी दुनिया' जुटा दी? भारत आएंगे जिनपिंग.. इसके पीछे डोवल डॉक्ट्रिन !
BRICS वाली 'डोवल डॉक्ट्रिन' का DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #BRICSOnZEE #AjitDoval #XiJinping @rahulsinhatv pic.twitter.com/FfCf9F1WMR
— Zee News (@ZeeNews) September 10, 2026
डोवल के दबाव का ही नतीजा है कि 2021 से 2023 के बीच पैंगोंग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स से दोनों सेनाएं पीछे हटीं और आखिरकार अक्टूबर 2024 में डेपसांग-डेमचोक से ऐतिहासिक सैन्य वापसी और गश्त समझौता हुआ. इस बीच डोवल ने बैकचैनल डिप्लोमेसी से बातचीत का रास्ता तैयार किया.
25 मार्च 2022 को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत आकर अजीत डोवल से कहा कि सीमा तनाव को भूलकर व्यापार शुरू कर दिया जाए. लेकिन डोवल ने साफ मना करते हुए कहा कि जब तक सीमा पर पुरानी शांति बहाल नहीं होगी, तब तक दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो सकते.
फिर डोवल की कोशिशों से ही 24 अक्टूबर 2024 को, पूरे 5 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक साथ बैठे. इस मुलाकात के बाद दोनों देशों ने बातचीत का रास्ता फिर खोला और एलएसी से सैनिकों की वापसी शुरू हो गई.
18 दिसंबर 2024 को अजीत डोवल ने चीन जाकर चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की और साफ कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक है और ये तभी होगा, जब दोनों देश बॉर्डर की वास्तविक स्थिति पर बने रहेंगे.
डोवल डॉक्ट्रिन के तहत भारत ने चीनी कंपनियों पर टैक्स छापे मारे, कड़े निवेश नियम लागू किए और टिकटॉक समेत सैकड़ों चीनी ऐप्स बैन कर दिए. इससे चीन को साफ संदेश गया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर उसे मुनाफा कमाने नहीं देगा.
डोवल की बातचीत के बाद ही अक्टूबर 2025 से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुईं और कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा मंजूरी मिली. भारत ने हर कदम पर चीन को मजबूर किया कि वह पहले जमीन पर शांति का भरोसा दे.
जब चीन सीमा पर सेना पीछे हटाने और गश्त के नियमों को मानने के लिए तैयार हुआ, तभी भारत ने 6 साल की लंबी रुकावट के बाद 1 अगस्त 2026 को इन व्यापारिक रूट्स को दोबारा खोला. फिर फाइनली 25 अगस्त 2026 को जब बीजिंग में अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी आमने सामने बैठे थे उसी दौरान जिनपिंग के भारत दौरे की पटकथा लिखी गई थी.
जाहिर है कि डोवल ने जिस तरह से सैन्य आर्थिक और कूटनीतिक मुद्दे पर चक्रव्यूह तैयार किया उसने चीन को भारतीय शर्त पर आने के लिए मजबूर कर दिया. आप कह सकते हैं कि डोवाल डॉक्ट्रिन की इसी रणनीतिक दृढ़ता का नतीजा है कि आज शी जिनपिंग बिना किसी मनचाहे समझौते के भी भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार हैं.
मित्रो शी जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत 16 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं. इसको लेकर दिल्ली में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए मच सज चुका है. तैयारी हो पूरी हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वीडियो शेयर करके ब्रिक्स देशों को संदेश दिया है कि भारत तैयार है. भारत मंडपम् में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स के नेता आर्थिक और व्यवापारिक सहयोग को बढ़ाने के साथ-साथ शांति को लेकर संकल्प दोहराएंगे.
जाहिर है कि इस ऐतिहासिक बैठक के लिए तैयारी भी ऐतिहासिक स्तर की हुई है. ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए अलग-अलग व्यंजनों की व्यवस्था की गई है. भारतीय मसालों के साथ-साथ पारंपरिक अनाजों जैसे जौ, बाजरा, ज्वार और सत्तू से बने व्यंजनों को प्रमुखता दी गई है. ज़ी न्यूज़ की टीम ने होटल होलीडे से एक रिपोर्ट भेजी है.
विद्वानों का कहना है कि महान राष्ट्रों और नेताओं की मुलाकातें साधारण नहीं होती हैं. वे इतिहास की दिशा बदलने और लोगों के हितों में नई आशा जगाने का माध्यम बनती हैं. नई दिल्ली में जब ब्रिक्स देशों के नेताओं की मुलाकात हो रही है, तो ऐसी ही उम्मीद की जा रही है.
सम्मेलन का सबसे बड़ा नतीजा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना होगा. इससे देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करते हुए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करेंगे. जैसे भारत-रूस रुपये-रूबल में व्यापार करेंगे, तो रूस-चीन रूबल-युआन में.
बैठक से अमेरिका को ये संदेश देने की कोशिश होगी कि दुनिया अब सिर्फ अमेरिका के कहने पर नहीं चलेगी. भारत, चीन, रूस, अफ्रीका जैसे देश खुद अपना रास्ता तैयार करेंगे. भारत इस मंच का उपयोग ग्लोबल साउथ की आर्थिक प्राथमिकताओं को उठाने के लिए करेगा.
भारत अपनी सीमा-पार डिजिटल भुगतान तकनीक, जैसे UPI नेटवर्क, को ब्रिक्स देशों के बीच साझा करने और सहयोग बढ़ाने पर जोर देगा.
इस बैठक में रूस, सऊदी अरब, यूएई और ईरान जैसे बड़े तेल निर्यातक और भारत-चीन जैसे सबसे बड़े तेल खरीदार शामिल हैं. इसलिए ऊर्जा सुरक्षा सबका साझा मुद्दा बन गई है. उम्मीद है कि सम्मेलन से स्मार्ट ग्रिड, एनर्जी स्टोरेज और हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकों में आपसी सहयोग आगे बढ़ेगा.
ब्रिक्स सम्मेलन का असली मकसद आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के जरिए अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की मनमानी को चुनौती देना है. आर्थिक या व्यापारिक प्रगति शांति के बगैर नहीं हो सकती है. युद्ध की वजह से इस समय पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है. विशेषकर यूरेशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक जिस तरह की स्थिति है, उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. बड़ी बात ये है कि ब्रिक्स सम्मेलन में दो देश ऐसे हैं, जो सीधे-सीधे युद्ध में शामिल हैं. रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट पेजेशकियान की मौजूदगी होगी.
महात्मा गांधी का मानना था कि, "सच्ची कूटनीति और संवाद वह है, जो केवल दो सत्ताओं को नहीं जोड़ता, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए एक साझा रास्ता तलाशता है." इसी रास्ते की तलाश के लिए ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे.
सबसे महत्वपूर्ण बैठक पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होगी, क्योंकि गलवान हिंसा के बाद भारत की धरती पर यह पहली आमने-सामने की बैठक होगी. 12 सितंबर को ये बैठक होने वाली है. जिसमें दोनों देशों के नेता LAC पर पूरी तरह सेनाओं को पीछे हटाने पर बात करेंगे.
दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रियाओं को सामान्य बनाने पर चर्चा होगी. भारत, चीन के साथ बढ़ रहे अपने भारी व्यापार घाटे को कम करने और भारतीय कंपनियों के लिए चीनी बाजारों में बेहतर पहुंच की मांग उठाएगा.
इस बैठक में कोरोना और सीमा विवाद के बाद से रुकी हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा बहाल करने पर भी सहमति बन सकती है. 11 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद के साथ भी पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
दोनों नेताओं के बीच भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को गति देने पर बात होगी. यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड ने जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है, उसे बढ़ाने और रुपया-दिरहम व्यापार को और व्यापक बनाने पर चर्चा होगी.
सबसे महत्वपूर्ण, ये पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बातचीत होगी. इजिप्ट के राष्ट्रपति के साथ मिस्र के स्वेज नहर क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर प्रगति की समीक्षा होगी. दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास और रक्षा उत्पादन तकनीकों को साझा करने पर चर्चा होगी.
भारत इन सभी विकासशील देशों को अपना UPI, आधार और CoWIN जैसा डिजिटल ढांचा अपनाने और इसके जरिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने पर बातचीत को आगे बढ़ाएगा. कुल मिलाकर, इस ब्रिक्स महासम्मेलन के माध्यम से भारत न केवल अपनी वैश्विक धाक को मजबूत करेगा, बल्कि पुतिन और जिनपिंग जैसी वैश्विक शक्तियों के साथ मिलकर दुनिया को एक बड़ा भू-राजनीतिक संदेश भी देगा.