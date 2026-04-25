बिछड़े सभी बारी-बारी, लेकिन क्यों? क्या बाहरी चेहरों पर भरोसा AAP के लिए बन गया सबसे बड़ा जोखिम

Reasons for breakup of old leaders from AAP (शरद गुप्ता): यह तो होना ही था. जब आप अपनों की मेहनत नजरअंदाज करते हैं और अजनबियों पर 'उपकार' करते हैं. अजनबी कभी भी आपका साथ छोड़ सकते हैं, जब उन्हें बेहतर 'उपकार' करने वाला मिल जाए. राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल के साथ शुक्रवार को जिन पांच अन्य राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, उनमें से एक भी व्यक्ति इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में शामिल नहीं था और ना ही आप की स्थापना में उनका कोई योगदान था. वे सभी अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय धनाढ्य वर्ग से आने वाले लोग हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी राज्यसभा सदस्यता खरीदी.

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में असुरक्षा की भावना

यह आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में असुरक्षा की भावना को भी दिखाता है, जो कभी प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव या कुमार विश्वास से असुरक्षा महसूस करता है तो कभी राघव चड्ढा से. अरविंद केजरीवाल को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर आप की मूल कार्यकारिणी के कितने सदस्य अब पार्टी में शेष हैं. ऐसा क्यों है कि जो लोग देश और विदेश की बड़ी कंपनियों में लाखों रुपए की सैलरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, आज उनमें से शायद ही कोई पार्टी में बचा है. उनमें से अधिकतर या तो अपने मूल कार्य में संलग्न है या फिर दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं. यहां तक कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में केजरीवाल के मार्गदर्शक रहे अन्ना हजारे, जस्टिस संतोष हेगड़े और किरण बेदी जैसे लोग भी उनके खिलाफ हो गए.

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आम आदमी पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था. वह आंदोलन न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ था बल्कि व्यवस्था परिवर्तन को लेकर भी. लेकिन जब आंदोलन से जन समर्थन घटने लगा तो अन्ना हजारे के विरोध के बावजूद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बना ली. उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आना जरूरी है. हम स्वच्छ राजनीति करेंगे, ईमानदार राजनीति करेंगे और कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे.

मोदी के खिलाफ चुनाव में लगाए सारे संसाधन

2013 में सरकार बनी तो लेकिन कांग्रेस की बैसाखियों पर. देश भर से मिले जन समर्थन से अभिभूत हो केजरीवाल ने 2014 का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की सरकार भंग कर दी. पूरे देश में 385 उम्मीदवार खड़े किए. एक से एक साख वाले. पूर्व जज, नौकरशाह, पत्रकार से लेकर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तक पार्टी के उम्मीदवार थे. एक भी उम्मीदवार के खिलाफ आर्थिक या अन्य किसी अपराध के आरोप तक नहीं थे. लगा सच में यह पार्टी दूसरों से अलग है. देश और विदेश से लोगों के चंदे से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा.

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हालांकि, पार्टी के 90% संसाधन वाराणसी में केंद्रित हो गए, जहां अरविंद केजरीवाल भाजपा के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे. बिना पैसे बिना संसाधनों के नतीजा वही आया जो ऐसे में आना था. पार्टी के महज चार सांसद जीते. सभी पंजाब से जहां लोग कांग्रेस और अकाली दल के बीच चल रही नूराकुश्ती से ऊब कर किसी नए को एक मौका देना चाहते थे.

2015 में दिल्ली में हासिल की बड़ी जीत

तब गाजियाबाद से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी शाजिया इल्मी हों, केरल से आप उम्मीदवार और अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम की दक्षिण एशिया संवाददाता रही अनीता प्रताप या फिर अमेठी से चुनाव लड़े कुमार विश्वास. सभी की एक ही शिकायत थी. संसाधनों की कमी रही. पार्टी ने सभी पैसे और कार्यकर्ता वाराणसी में लगा दिए.

तब भी शायद लोगों को अरविंद केजरीवाल की आत्ममुग्धता नहीं दिखी. उन्हें इस चुनाव में केजरीवाल का वही साहस दिखा जो उन्होंने इससे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़कर और 22000 से अधिक वोटों से हरा कर दिखाया था. वह भले ही मोदी से बुरी तरह हारे और लगा कि अब उनका राजनीतिक अवसान हो गया है लेकिन जमीनी स्तर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित किया और 2015 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अभूतपूर्व विजय हासिल की.

संजय को छोड़कर बाकी हो गए दूर

सरकार बनाने के साथ ही केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर जाहिर होने लगा. शपथ लेने के लिए मेट्रो से जाने वाले और दिल्ली में सफर करने के लिए एक पुरानी नीली वैगन आर से चलने वाले अरविंद ने जल्दी ही आम आदमी से अच्छी खासी दूरी बना ली. वे इनोवा से चलने लगे. गाड़ियों का काफिला बनने लगा. निजी घर छोड़कर सरकारी कोठियां और उनमें भी रखरखाव पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च हुए. उन अट्टालिकाओं में प्रवेश के साथ सामान्य कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी और बढ़ गई. पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख रहे अंकित लाल जैसे लोग उनके साथ छोड़ गए.

जब शराब घोटाले के आरोप पार्टी पर लगे तो पहले तो यह राजनीतिक बदले की भावना की कार्रवाई दिखाई दी. लेकिन फिर पार्टी के आचार और व्यवहार में फर्क और स्पष्ट होता गया. पार्टी ने पंजाब में सरकार तो बनाई लेकिन दिल्ली में गंवाई भी. राज्यसभा सीटों को तो मानो थैलीशाहों के हवाले ही कर दिया गया. एनडी गुप्ता, सुशील गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह और संदीप पाठक जैसे लोग एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते थे ना कि आम आदमी का. यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हुए देशव्यापी प्रदर्शन में संजय सिंह को छोड़कर पार्टी का एक भी राज्यसभा सदस्य शामिल नहीं हुआ. न स्वाति मालीवाल और ना राघव चड्ढा जो केजरीवाल से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों से जुड़े थे.

दिल्ली के राज्यसभा चुनाव में होगी अग्निपरीक्षा

चड्ढा को पंजाब में राज्य सरकार से समन्वय और उसके मार्ग निर्देशन की जिम्मेदारी जरूर दी गई लेकिन दिल्ली में सरकार गिरते ही केजरीवाल को राघव की लोकप्रियता से मानों ईर्ष्या हो गई और नतीजा आज सबके सामने आ गया.

आज पार्टी के पास महज तीन राज्यसभा सांसद बचे हैं. आप के दिल्ली विधानसभा में महज 22 विधायक है जबकि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 17 विधायकों की जरूरत होती है. यानी अगले राज्यसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को एक सीट मिलने निश्चित है. यही पार्टी की अग्नि परीक्षा होगी. वह एक बार फिर किसी बाहरी पर दम लगाती है या पार्टी के वफादार कार्यकर्ता पर क्योंकि राज्यसभा चुनाव में गैर भाजपा पार्टियों के 5-6 विधायकों का क्रॉस वोटिंग करना अब एक आम बात हो गई है.