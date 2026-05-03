बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से जारी है महिलाओं का प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सियासत का पारा फिर से चढ़ने लगा है. इस बार विवाद का केंद्र बना है स्ट्रॉन्ग रूम. ये वही जगह है जहां ईवीएम और चुनावी सामग्री सुरक्षित रखी जाती है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा इस मुद्दे पर आमने-सामने हैं और माहौल लगातार गरमाता जा रहा है.
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पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सियासी तापमान एक बार फिर चढ़ गया है. इस बार मुद्दा है स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) आमने-सामने आ गई हैं. इसी तनातनी के बीच TMC ने एक बड़ा कदम उठाया है. पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं, खासकर महिला समर्थकों से अपील की है कि वे हर विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 24 घंटे का पहरा दें. अब कई जगहों पर महिलाएं दिन-रात डटी नजर आ रही हैं, मानो यह सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश भी हो.
इस तनातनी के बीच TMC ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं, खासतौर पर महिला समर्थकों से अपील की है कि वे हर विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 24 घंटे पहरा दें. इसके बाद कई इलाकों में महिलाओं की टोलियां दिन-रात डटी नजर आ रही हैं. इन महिलाओं की मौजूदगी सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि यह एक मजबूत सियासी संदेश भी देती है कि पार्टी किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर सतर्क है और अपने स्तर पर चौकसी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती. वहीं, भाजपा इस कदम पर सवाल उठा रही है, जिससे दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है.
दरअसल, चुनाव के बाद ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप और स्ट्रॉन्ग रूम में कथित अनधिकृत प्रवेश की खबरों ने माहौल को और गरमा दिया है. TMC का कहना है कि वोटों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इसलिए जमीनी स्तर पर चौकसी बढ़ा दी गई है. वहीं बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, जिससे दोनों दलों के बीच टकराव और तेज हो गया है. कुल मिलाकर, नतीजों से पहले ही बंगाल में सियासी जंग एक नए मोर्चे पर पहुंच चुकी है, जहां स्ट्रॉन्ग रूम अब राजनीति का केंद्र बन गए हैं.
ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों और स्ट्रॉन्ग रूम में कथित अनधिकृत एंट्री की खबरों ने माहौल को काफी संवेदनशील बना दिया है. एक ओर जहां टीएमसी का कहना है कि वोटों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाली जाएगी. इसलिए जमीनी स्तर पर निगरानी कड़ी कर दी गई है और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. दूसरी तरफ, बीजेपी का कहना है कि हार के डर से ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं. इसी को लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. हालात ये हैं कि नतीजों से पहले ही बंगाल की सियासत एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है. स्ट्रॉन्ग रूम, जहां ईवीएम सुरक्षित रखी गई हैं, अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीतिक टकराव का भी केंद्र बन चुके हैं.
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