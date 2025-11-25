ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट; प्रमाणपत्र पर उठा सवाल

EWS Medical Seat Controversy: हाल ही में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों पर परीक्षा कराई गई थी जिसमें EWS उम्मीदवारों ने करोड़ों रुपए की फीस देकर सीटें ली हैं, अब EWS प्रमाण पत्र की सच्चाई पर सवाल उठने लगे हैं.
EWS Medical Seat Controversy: हाल ही में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए कई ऐसे उम्मीदवार सामने आए हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में प्रबंधन और NRI कोटा से करोड़ों रुपए की फीस में सीटें ली हैं. अब सवाल ये उठता है कि EWS के उम्मीदवार जो आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं.
करोड़ों की फीस में सीटें
कुल लगभग 140 EWS उम्मीदवारों ने क्लिनिकल स्पेशलिटी में पोस्टग्रेजुएट सीटें ली हैं. इन सीटों की सालाना फीस 25 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक तक है. कुछ उम्मीदवार अपने NEET PG रैंक के आधार पर EWS कोटा में आवेदन करते हैं. जब उनकी रैंक बहुत कम आती है, तो वे NRI कोटा या मैनेजमेंट कोटा में सीट लेने की कोशिश करते हैं.
रैंक कम होने के बाद भी EWS उम्मीदवारों ने अधिक पैसे से खरीदी सीट
बेलगावी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक EWS उम्मीदवार जिसकी NEET रैंक 1.1 लाख से कम थी, उसने MD डर्मेटोलॉजी के लिए NRI कोटा में सीट ली, जिसकी सालाना फीस 1 करोड़ रुपए से अधिक है. साथ ही पुडुचेरी के विनायक मिशन्स मेडिकल कॉलेज में एक उम्मीदवार को MD जनरल मेडिसिन के लिए NRI कोटा चुना गया जिसकी रैंक 84000 से भी कम थी, साथ ही इस सीट का सालाना फीस 55 लाख रुपए से अधिक है. बात करें सैंटोष मेडिकल कॉलेज की तो इसमें तीन EWS उम्मीदवारों ने रेडियो डायग्नोसिस, जनरल मेडिसिन और ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनाकॉलॉजी में सीटें लीं, जिनकी सालाना फीस लगभग 76 लाख, 50 लाख और 50 लाख रुपए है. अब सवाल ये उठता है कि EWS के उम्मीदवार जो आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं.
EWS प्रमाणपत्र पर उठ रहे हैं सवाल
कई पोस्टग्रेजुएट ट्रेनिंग करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे उम्मीदवार EWS प्रमाणपत्र का गलत फायदा उठा रहे हैं. यह केवल भारत में ही संभव है कि उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर होने का दावा करके बेहद महंगी सीटें ले रहे हैं. पहला राउंड ऑलॉटमेंट पूरा हो चुका है, जिसमें लगभग 27,000 उम्मीदवारों को सीटें मिली हैं. देश में कुल 52,000 से अधिक पोस्टग्रेजुएट सीटें हैं. NEET PG परीक्षा में 2.4 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे और लगभग 1.3 लाख उम्मीदवार ही क्वालीफाई कर पाए हैं.
