'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर, क्यों कहा- भारत कमजोर देश नहीं है?

India US Relation: टैरिफ को लेकर उछलने वाले डोनाल्ड ट्रंप के रवैये बदले-बदले से नजर आ रहे हैं. उन्होंने पीएम मोदी को दोस्त बताया तो पीएम ने भी उनकी सराहना की. वहीं अब भारत और अमेरिका के रिश्तों पर पूर्व राजदूत ने अपना बयान दिया है.
PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भारत को लेकर नरम होने लगे हैं. ट्रंप ने जहां कल कहा था कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है वहीं दूसरी तरफ आज पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए उन्होने कहा कि मोदी जी से मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी क्यों कि मोदी जी एक महान प्रधानमंत्री हैं. जिसकी पीएम मोदी ने भी सराहना की, अब भारत और अमेरिका के संबंधों पर बात करते हुए भारत के पूर्व राजदूत ने कहा कि भारत और भारतीयों को इस मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि या तो हमें एक खेमे में रहना है या दूसरे खेमे में, हम कोई छोटा, कमज़ोर देश नहीं हैं जिसे अपने बाहरी रिश्तों में इन बैसाखियों की जरूरत हो. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
हमारे देश में है संबंधों को बनाए रखने की क्षमता
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा देश हैं जो हमारे साथ खड़ा हो सकता है, हमारे मूल्यों, हमारे सिद्धांतों और हमारे हितों के अनुसार काम कर सकता है और न केवल प्रमुख शक्तियों के साथ, बल्कि उनके बीच मतभेद होने पर भी, अपने संबंधों को बनाए रखने की क्षमता रखता है. इसके अलावा हम प्रत्येक रिश्ते को उसकी योग्यता के आधार पर ही संभालेंगे. अगर हम अमेरिका के साथ सामान्य संबंध स्थापित कर लेते हैं और पहले जैसे साझेदार बने रहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं, हम रूस को फिर से भूल गए हैं या हम चीन के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश नहीं करेंगे.
'यह काफी अच्छा संकेत हैं'
साथ ही साथ भारत- अमेरिका के रिश्तों पर कहा कि यह एक बहुत अच्छा संकेत है. हम यह दिखा रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है. इस पूरी अवधि में, हमारा कोई टकरावपूर्ण रवैया नहीं रहा. हमने संयम और शांति से काम लिया है. हमने रणनीतिक साझेदारी के महत्व को बार-बार दोहराया है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि हमारी साझेदारी हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संचालित की जाएगी. इसलिए जब राष्ट्रपति ट्रंप एक संदेश भेजते हैं, जो प्रधानमंत्री के लिए एक निजी संदेश भी है और भारत-पाकिस्तान मुद्दे को फिर से लाए बिना विशेष संबंधों के बारे में एक व्यापक बयान भी है, तो यह हमारी ओर से अच्छा है और मुझे लगता है कि सही यही होगा कि हम भी उसी तरह प्रतिक्रिया दें. लेकिन यह बयान बहुत उत्साहपूर्ण नहीं है, यह अतिशयोक्तिपूर्ण भी नहीं है, यह शांत है यह संतुलित है. यह भारत और अमेरिका की सकारात्मक और रचनात्मक साझेदारी को मान्यता देता है और यह दर्शाता है कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं.
'भारत ने अस्वीकार किया तीसरे पक्ष की मध्यस्थता'
इसके अलावा कहा कि मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अभी शुरुआती दिन हैं. हमें अभी इंतज़ार करना होगा और देखना होगा लेकिन हमने इस बयान और पिछले कुछ दिनों में दिए गए कुछ बयानों में देखा है कि तनाव में निश्चित रूप से कमी आ रही है. हम इसे एक सकारात्मक संकेत मानते हैं लेकिन हम अभी भी इस तथ्य से अवगत हैं कि भारतीय उत्पादों पर अभी भी 50% टैरिफ़ दर लागू है. ये चीज़ें उस स्तर पर पहुंच गई थीं जहां से हम इसे फिर से बना रहे हैं. जिन लोगों का अमेरिका में भारत के साथ लंबे समय से लेन-देन का इतिहास रहा है, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत ने हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी रिश्ते या किसी भी मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या भूमिका को अस्वीकार किया है.
