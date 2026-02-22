भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल, प्रियंका का दौरा भी बेकार! असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन

Assam Assembly Elections: कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है. असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने भाजपा का दामन थाम लिया है.16 फरवरी को बोरा ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था.
Bhupen Bora: असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है. इससे पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है. असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने भाजपा का दामन थाम लिया है. बीजेपी स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट दिलीप सैकिया की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली. भूपेन बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ा था. जिसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं.
राहुल गांधी ने की थी बात
उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया था लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने स्वीकार नहीं किया था. इसके बाद सीनियर लीडर उनके घर पहुंचे और राहुल गांधी ने भी उनसे फोन पर बात की जिसके बाद उन्होंने अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए समय मांगा था. हालांकि अगले ही दिन चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा सरमा उनके घर गए और अनाउंस किया कि वह 22 फरवरी को BJP में शामिल होंगे.
असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया, भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। pic.twitter.com/dr2NiKaF4k
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 22, 2026
क्या बोले असम के नेता प्रतिपक्ष
भूपेन बोरा के भाजपा में शामिल होने के बाद असम के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने कहा कि उनके जाने से नुकसान नहीं होगा. उनकी जो जगह है जहां से वे लड़ने की पिछले तीन साल से तैयारी कर रहे थे वहां के जो नेता, कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनके साथ जाने का फैसला नहीं किया. इसके अलावा कहा कि भले वे चले जाएं, हम कांग्रेस में रहेंगे. इसलिए हमें नुकसान नहीं होगा. जो अन्याय, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं. 1985 में राजीव गांधी ने असम की प्रगति, असम के भाईचारे के लिए जो अकॉर्ड दिया था उसके खिलाफ भाजपा जा रही है, यह सबको पता चल गया है. उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया इसलिए जनता के मन में भाजपा के खिलाफ माहौल है.
मोहब्बत की दुकान खोलनी है
इसके अलावा कहा कि असम चुनाव में हमें भाजपा के खिलाफ लड़ना है और जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है. भाजपा अपने वादे पूरे नहीं करती, जहां भी चुनाव होते हैं वे अच्छे दिन का वादा करते थे लेकिन जब यह सफल नहीं हुआ तो वे सांप्रदायिक तनाव, ध्रुवीकरण करने लगते हैं. हम इसके खिलाफ हैं, हम असम की जनता के विकास के लिए काम करेंगे. इसी पर हाईकमांड के साथ हमारी चर्चा हुई है.
