/कौन हैं पूर्व BJP MP रेबती त्रिपुरा? राजनीति में उपेक्षा मिली तो संभाला चौक-डस्टर, बोले- अब पेंशन तो पक्की!

Rebati Tripura BJP Ex MP Teaching Again: राजनीति की दुनिया जितनी तेजी से सिर आंखों पर बिठाती है, उतनी ही तेजी से हाशिए पर भी धकेल देती है. इसका ताजा और दिलचस्प उदाहरण हैं त्रिपुरा से भाजपा के पूर्व सांसद रेबती त्रिपुरा. बता दें कि लोकसभा का टिकट कटने और पार्टी के सांगठनिक पदों से बाहर किए जाने के बाद पूर्व सांसद ने राजनीति के पावर कॉरिडोर को छोड़कर वापस स्कूल का रुख कर लिया है. वे अगरतला के एक सरकारी स्कूल में एक बार फिर से बच्चों को पढ़ाते नजर आ रहे हैं. राजनीतिक करियर में आए इन झटकों के बाद रेबती त्रिपुरा 20 जुलाई को अगरतला के महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल में बतौर पोस्टग्रेजुएट टीचर (PGT) अपनी सेवाएं देने के लिए लौट आए हैं.
अपनी इस शुरुआत पर खुलकर बात करते हुए रेबती त्रिपुरा ने कहा कि पिछले ढाई सालों से पार्टी के भीतर उनके पास करने के लिए कुछ खास काम नहीं बचा था. पार्टी की कोर कमेटी का सदस्य होने के बावजूद मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी. ढाई साल में मैंने जनजाति मोर्चा की केवल एक बैठक में हिस्सा लिया. जब राजनीति में कोई सक्रिय काम नहीं बचा, तो मैंने अपने पुराने पेशे में लौटने का फैसला किया. उन्होंने बेहद व्यावहारिक अंदाज में यह भी स्वीकार किया कि इस फैसले से उनके भविष्य को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाने में मन लगा तो जारी रखूंगा, नहीं तो वीआरएस (VRS) का विकल्प भी है. कम से कम इस नौकरी से रिटायरमेंट के बाद करीब 50000 रुपये प्रति महीने की पेंशन तो सुनिश्चित हो जाएगी, जो जीवन यापन के लिए एक अच्छी सम्मानजनक राशि है.
त्रिपुरा के धलाई जिले के एक सुदूर गांव से आने वाले रेबती त्रिपुरा ने पॉलिटिकल साइंस में एमए (MA) किया है. उन्होंने साल 2001 में अगरतला के महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं शुरू की थीं. 2014 में शिक्षण कार्य के साथ-साथ वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए. 2019 में पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और पूर्वी त्रिपुरा (East Tripura) लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया. उन्होंने शानदार जीत हासिल कर संसद में कदम रखा. 2024 में लोकसभा चुनावों में समीकरण बदले और पार्टी ने टिपरा मोथा के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मा की बहन कृति देवी देबबर्मा को प्रत्याशी बना दिया.
2024 के आम चुनाव में टिकट कटने के बाद भी रेबती त्रिपुरा पार्टी में बने रहे, लेकिन संगठन में उनकी सक्रियता लगातार घटती गई. सबसे ताजा झटका तब लगा जब भाजपा की राज्य इकाई ने अपने नए पदाधिकारियों की सूची जारी की और उसमें से रेबती त्रिपुरा का नाम नदारद था. इस राजनीतिक उपेक्षा के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपने पुराने करियर की ओर लौटने का मन बना लिया.
स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक टीटू साहा ने बताया कि पूर्व सांसद के वापस आने से स्कूल का माहौल काफी सकारात्मक हुआ है. उन्होंने कहा कि रेबती त्रिपुरा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं. वे छात्रों और साथी शिक्षकों के साथ बहुत जल्दी घुल-मिल गए हैं और पूरी स्कूल कम्युनिटी ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है. सत्ता और सियासत के दांव-पेच से दूर, पूर्व सांसद अब क्लासरूम की चौखट पर अपनी जिंदगी को एक नया मकसद और स्थायित्व देने में जुट गए हैं.