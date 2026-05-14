Advertisement
trendingNow13216772
Hindi Newsदेशकाला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी; क्या है मामला?

काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी; क्या है मामला?

Mamata Banerjee: कलकत्ता हाई कोर्ट में TMC चीफ ममता बनर्जी वकील का ड्रेस पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचीं. चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) के मामले में वो आज हाई कोर्ट पहुंचीं थी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 14, 2026, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी; क्या है मामला?

Calcutta High Court: पश्चिम बंगाल के चुनाव में हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और TMC चीफ ममता बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा के PIL केस में चीफ जस्टिस HC सुजॉय पाल के सामने पेश होने के लिए वकील का ड्रेस पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचीं. हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद पूरे राज्य में हिंसा की खबरें सामने आई थी. इसी को लेकर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्षान्य बंदोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. ममता बनर्जी ने 1982 में जोगेश चंद्र कॉलेज ऑफ लॉ से लॉ की डिग्री हासिल की, ​​उनके पास आर्ट्स (BA), एजुकेशन (B.Ed) में बैचलर डिग्री और आर्ट्स (MA) में मास्टर्स डिग्री भी है.

तृणमूल कांग्रेस ने कही ये बात

इस याचिका में पॉलिटिकल वर्कर्स और पार्टी ऑफिस पर हमले, विस्थापन सहित कई तरह का आरोप लगाया गया है. ममता बनर्जी को लेकर X पर एक पोस्ट में, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि एक बार फिर, उन्होंने दिखाया है कि असल में उन्हें क्या बात सबसे अलग बनाती है, वह जरूरत के समय बंगाल के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़तीं. वह सच, न्याय और संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़तीं और बार-बार, वह बेमिसाल दया, हिम्मत और पक्के यकीन के साथ नफरत की राजनीति से ऊपर उठती हैं. 

चाहे SIR के अन्याय का सामना करना हो या BJP के गलत व्यवहार के खिलाफ मजबूती से खड़ी होना हो, वह यह साबित करती रहती हैं कि आज देश में सच में उनके जैसा कोई नेता नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

नतीजों के बाद फैली थी अराजकता

पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद काफी ज्यादा अराजकता फैली थी. कई जगह पर तोड़फोड़ की भी घटना सामने आई थी. सुवेंदु अघिकारी के PA की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. विधानसभा चुनाव में भाजपा को 207 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी को केवल 80 सीटें मिली, 15 सालों से सत्ता में काबिज ममता बनर्जी को भी भवानीपुर सीट से हार का सामना करना पड़ा था. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Mamata Banerjee

Trending news

काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
VD Satheesan
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
Bengal
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
VD Satheesan
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
नौतपा से पहले बरसे बादल, UP में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई टेंशन!
El Nino
नौतपा से पहले बरसे बादल, UP में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई टेंशन!
पीएम की अपील पर कारों का काफिला सब घटा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब को देख चौंक गए सभी
devendra fadnavis news
पीएम की अपील पर कारों का काफिला सब घटा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब को देख चौंक गए सभी
दिखने लगा PM की अपील का असर, कई राज्यों में आधा हुआ CM का काफिला
PM Modi appeal
दिखने लगा PM की अपील का असर, कई राज्यों में आधा हुआ CM का काफिला
CM नहीं तो कोई पद नहीं...केरलम में कांग्रेस ने वेणुगोपाल की जगह सतीशन को क्यों चुना?
Kerala News
CM नहीं तो कोई पद नहीं...केरलम में कांग्रेस ने वेणुगोपाल की जगह सतीशन को क्यों चुना?
22 साल, 54 विदेश यात्राएं और एक सवाल! BJP ने राहुल से मांगा पाई-पाई का हिसाब
BJP
22 साल, 54 विदेश यात्राएं और एक सवाल! BJP ने राहुल से मांगा पाई-पाई का हिसाब
NEET-UG पेपर लीक पूरी चेन आ गई सामने! राजस्थान तक कैसे पहुंचा प्रश्नपत्र?
NEET
NEET-UG पेपर लीक पूरी चेन आ गई सामने! राजस्थान तक कैसे पहुंचा प्रश्नपत्र?