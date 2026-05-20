दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर, अभिषेक ने भी ललकारा

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि भविष्य में BJP की केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा.
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Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने तेवर बिल्कुल नहीं बदले हैं. एक बार फिर ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भविष्य में BJP की केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा. आने वाले समय में बीजेपी दिल्ली की सत्ता से हट जाएगी. ये बात उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपने विधायकों के साथ बैठक के दौरान कही, इसके अलावा टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी भाजपा पर निशाना साधा है.
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी BJP के खिलाफ अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जारी रखेगी, उन्हें जो करना है करने दो, मेरा घर गिरा दो, नोटिस भेज दो, मैं इन चीजों से नहीं झुकूंगा. चाहे कुछ भी हो जाए, BJP के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी. अभिषेक बनर्जी ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं था. जो कैमरे पर पैसे लेते दिखे, उन्हें CM बना दिया गया है.
चुनाव में हार के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने BJP की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की कथित घटनाओं को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया. मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश एचसी सुजॉय पॉल के समक्ष किया गया. याचिका के अनुसार, चुनाव परिणामों के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों से टीएमसी कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यालयों को निशाना बनाकर आगजनी, तोड़फोड़ और हमले की घटनाएं सामने आईं.
याचिका में प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा और कथित हिंसा की जांच की मांग की गई. कोलकाता, हावड़ा और कई जिला कस्बों से झड़पों और तोड़फोड़ की खबरें सामने आईं, जिसमें भाजपा और टीएमसी दोनों ने एक-दूसरे पर घटनाओं को लेकर आरोप लगाए. टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव परिणामों के बाद कई पार्टी कार्यकर्ता मारे गए और हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की. 14 मई को, ममता बनर्जी जनहित याचिका के सिलसिले में मुख्य न्यायाधीश एचसी सुजॉय पाल के सामने पेश होने के लिए वकील के ड्रेस पहनकर कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचीं.
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