Ex DIG हरचरण सिंह भुल्लर पर ED का बड़ा एक्शन, पंजाब और चंडीगढ़ में 11 ठिकानों पर छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

ED Raid Punjab: पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भुल्लर और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. यह छापेमारी भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है.

CBI की FIR बनी कार्रवाई का आधार

सूत्रों के अनुसार, ईडी की यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा चंडीगढ़ में दर्ज किए गए एक मूल अपराध पर आधारित है. सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने पहले ही भुल्लर के खिलाफ एक आपराधिक मामले को निपटाने के लिए बिचौलिए के माध्यम से भारी रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था. इसी जांच के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था, जिसके बाद अब धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है.

11 ठिकानों पर एक साथ रेड, जालंधर से लुधियाना तक हड़कंप

प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने पंजाब और चंडीगढ़ के कुल 11 महत्वपूर्ण स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है. सुरक्षा बलों की मौजूदगी में अधिकारियों ने छापेमारी की:



चंडीगढ़: 02 स्थान

लुधियाना जिला: 05 स्थान

पटियाला: 02 स्थान

नाभा: 01 स्थान

जालंधर: 01 स्थान

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ये सभी स्थान मुख्य आरोपी हरचरण सिंह भुल्लर, उनके सहयोगियों और उन संदिग्ध बेनामीदारों से जुड़े हैं, जिनके नाम पर अवैध रूप से संपत्तियां खरीदे जाने का संदेह है.

काली कमाई और बेनामी संपत्तियों की तलाश

ईडी का मुख्य उद्देश्य इस छापेमारी के जरिए उन सबूतों को इकट्ठा करना है जो मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध की कमाई की पुष्टि कर सकें. अधिकारियों को संदेह है कि पूर्व डीआईजी ने अपने सेवाकाल के दौरान अवैध रूप से धन अर्जित किया और उसे विभिन्न बेनामी संपत्तियों में निवेश किया. तलाशी अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड जब्त किए जाने की खबर है.

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जानें क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद एक आपराधिक मामले की जांच को प्रभावित करने और उसे रफा-दफा करने के लिए रिश्वत मांगने से शुरू हुआ था. आरोप है कि भुल्लर ने एक बिचौलिए का इस्तेमाल कर सौदेबाजी की थी. सीबीआई की जांच में भ्रष्टाचार के साथ-साथ अकूत संपत्ति का भी पता चला, जो उनकी आधिकारिक आय से मेल नहीं खाती थी. फिलहाल, ईडी की जांच जारी है और माना जा रहा है कि इस छापेमारी के बाद कई रसूखदार नाम भी जांच के घेरे में आ सकते हैं. एजेंसी का प्रयास है कि भ्रष्टाचार के जरिए बनाई गई इस काली कमाई के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए.