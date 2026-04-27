Advertisement
trendingNow13194489
Hindi NewsदेशEx DIG हरचरण सिंह भुल्लर पर ED का बड़ा एक्शन, पंजाब और चंडीगढ़ में 11 ठिकानों पर छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

Ex DIG हरचरण सिंह भुल्लर पर ED का बड़ा एक्शन, पंजाब और चंडीगढ़ में 11 ठिकानों पर छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

Harcharan Singh Bhullar: ED ने पंजाब के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. चंडीगढ़, लुधियाना और पटियाला सहित 11 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. यह कार्रवाई CBI द्वारा दर्ज रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले पर आधारित है.

 

Edited By:  Shashank Shekhar Mishra|Reported By: Pramod Sharma|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ED Raid Punjab
ED Raid Punjab

ED Raid Punjab: पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भुल्लर और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. यह छापेमारी भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है.

CBI की FIR बनी कार्रवाई का आधार

सूत्रों के अनुसार, ईडी की यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा चंडीगढ़ में दर्ज किए गए एक मूल अपराध पर आधारित है. सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने पहले ही भुल्लर के खिलाफ एक आपराधिक मामले को निपटाने के लिए बिचौलिए के माध्यम से भारी रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था. इसी जांच के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था, जिसके बाद अब धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है.

11 ठिकानों पर एक साथ रेड, जालंधर से लुधियाना तक हड़कंप

प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने पंजाब और चंडीगढ़ के कुल 11 महत्वपूर्ण स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है. सुरक्षा बलों की मौजूदगी में अधिकारियों ने छापेमारी की:
 
चंडीगढ़: 02 स्थान
लुधियाना जिला: 05 स्थान
पटियाला: 02 स्थान
नाभा: 01 स्थान
जालंधर: 01 स्थान

Add Zee News as a Preferred Source

ये सभी स्थान मुख्य आरोपी हरचरण सिंह भुल्लर, उनके सहयोगियों और उन संदिग्ध बेनामीदारों से जुड़े हैं, जिनके नाम पर अवैध रूप से संपत्तियां खरीदे जाने का संदेह है.

काली कमाई और बेनामी संपत्तियों की तलाश

ईडी का मुख्य उद्देश्य इस छापेमारी के जरिए उन सबूतों को इकट्ठा करना है जो मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध की कमाई की पुष्टि कर सकें. अधिकारियों को संदेह है कि पूर्व डीआईजी ने अपने सेवाकाल के दौरान अवैध रूप से धन अर्जित किया और उसे विभिन्न बेनामी संपत्तियों में निवेश किया. तलाशी अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड जब्त किए जाने की खबर है.

ये भी पढ़ें: बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!

जानें क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद एक आपराधिक मामले की जांच को प्रभावित करने और उसे रफा-दफा करने के लिए रिश्वत मांगने से शुरू हुआ था. आरोप है कि भुल्लर ने एक बिचौलिए का इस्तेमाल कर सौदेबाजी की थी. सीबीआई की जांच में भ्रष्टाचार के साथ-साथ अकूत संपत्ति का भी पता चला, जो उनकी आधिकारिक आय से मेल नहीं खाती थी. फिलहाल, ईडी की जांच जारी है और माना जा रहा है कि इस छापेमारी के बाद कई रसूखदार नाम भी जांच के घेरे में आ सकते हैं. एजेंसी का प्रयास है कि भ्रष्टाचार के जरिए बनाई गई इस काली कमाई के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

PunjabEDCBIMoney launderingChandigarh

Trending news

Ex DIG भुल्लर पर ED का एक्शन, पंजाब में छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
Punjab
Ex DIG भुल्लर पर ED का एक्शन, पंजाब में छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
इस बार भयानक हीटवेव जल्दी क्यों आई? अप्रैल कैसे भी बीत रहा, पर मई-जून में क्या होगा
India Weather news
इस बार भयानक हीटवेव जल्दी क्यों आई? अप्रैल कैसे भी बीत रहा, पर मई-जून में क्या होगा
बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!
चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
India Weather news
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
London
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
Assembly Election 2026
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
World News
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
West Bengal Election 2026
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा