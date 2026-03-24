बांग्लादेश में बड़ा एक्शन: पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मसूदुद्दीन चौधरी गिरफ्तार, अधिकारी पर लदा है केसों का पहाड़

Ex lieutenant general Masududdin Chowdhury Arrest: बांग्लादेश के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मसूदुद्दीन चौधरी को पुलिस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस की जांच शाखा के अनुसार, उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों के चलते यह कार्रवाई की गई है.

चौधरी पर दर्ज है कई केस

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उन पर कम से कम 5 केस दर्ज हैं. पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि चौधरी को राजधानी ढाका के बारीधारा इलाके स्थित एक आवास से हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया, जहां आगे की जांच जारी है.

बता दें, मसूदुद्दीन चौधरी 2007-2008 की सैन्य-समर्थित अंतरिम सरकार के दौरान एक अहम शख्सियत के रूप में उभरे थे. उस समय वे बांग्लादेश सेना की 9वीं इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) थे. उस दौर में देश में आपातकाल लागू था और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत कई बड़े नेताओं और कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जाता है कि उस समय की सरकार, जिसका नेतृत्व फखरुद्दीन अहमद कर रहे थे, को सेना प्रमुख मोईन उद्दीन अहमद का समर्थन प्राप्त था. इस पूरे अभियान में चौधरी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और शेख हसीना समेत कई प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी और हिरासत की निगरानी की थी. इसके अलावा, कई बड़े व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी.

ये भी पढ़ें: तेहरान के मेयर से संसद के स्पीकर तक: कौन हैं मोहम्मद बाकिर गालिबफ, जिन्हें माना जा रहा ट्रंप की पसंद

चौधरी ऑस्ट्रेलिया में रह चुके है बाग्लादेश के उच्चायुक्त

सेवानिवृत्ति के बाद चौधरी को ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था. बाद में वे पूर्व सैन्य शासक हुसैन मुहम्मद इरशाद की जातीय पार्टी से जुड़ गए और सांसद भी बने. फिलहाल उनकी गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और इस मामले को बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है.