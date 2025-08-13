Bacchu Kadu: IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी पार्टी; पूरे राज्य में बोलती है तूती!
Advertisement
trendingNow12878508
Hindi Newsदेश

Bacchu Kadu: IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी पार्टी; पूरे राज्य में बोलती है तूती!

Bacchu Kadu sentenced to 3 months in jail: महाराष्ट्र की राजनीति में जिस नेता की तूती बोलती है, जिसने खुद की प्रहार जनशक्ति पार्टी बना रखी है, उस पूर्व विधायक ओमप्रकाश बाबाराव, यानी बच्चू कडू मुंबई की सेशन कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. सात साल पुराने एक मामले में उन्हें 3 महीने की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 13, 2025, 09:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bacchu Kadu: IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी पार्टी; पूरे राज्य में बोलती है तूती!

Bacchu Kadu News: महाराष्ट्र के दिग्गज नेता प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक ओमप्रकाश बाबाराव उर्फ बच्चू कडू को अदालत ने बहुत बड़ा झटका दिया है. मुंबई की सेशन कोर्ट ने सात साल पुराने एक मामले में उन्हें एक IAS अधिकारी पर हमला करने के लिए 3 महीने की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

7 साल पहले क्या हुआ था?
यह मामला 26 सितंबर 2018 का है. बच्चू कडू मुंबई में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्कालीन निदेशक और IAS अधिकारी प्रदीप पी. के दफ्तर पहुंचे थे. वहां किसी बात को लेकर उनकी अधिकारी से तीखी बहस हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि कडू ने कथित तौर पर अधिकारी पर हमला कर दिया और उनके साथ बदतमीजी की.

यह भी पढ़ें:- ट्रंप-पुतिन की मीटिंग किसने कराई फिक्स? यूक्रेन जंग के बीच मिलने का दिया प्रस्ताव, सबका हुआ खुलासा; नाम जानकर यकीन ही नहीं करेंगे

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
मुंबई की सेशन कोर्ट ने बच्चू कडू को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने के लिए हमला) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया. हालांकि, जानबूझकर अपमान करने (धारा 504) के आरोप से उन्हें बरी कर दिया गया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने साफ कहा, "विधायक होना कोई लाइसेंस नहीं है कि आप किसी पर हमला कर दें." कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अगर किसी को सरकारी कामकाज, जैसे भर्ती परीक्षा या विभाग के प्रबंधन से शिकायत है, तो उसे कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए. किसी अधिकारी को धमकाना या उसके काम में रुकावट डालना गलत है.

यह भी पढ़ें:- आर्मेनिया-अजरबैजान की दुश्‍मनी खत्‍म, 35 साल बाद कराई दोस्ती; दोनों देश ट्रंप से बोले-आप नोबेल के हकदार!

सजा पर राहत, लेकिन चुनौती बरकरार
कोर्ट ने बच्चू कडू की सजा को तुरंत लागू करने के बजाय, उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का मौका दिया. इसके लिए उनकी सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया गया और जमानत दे दी गई. फिर भी, यह फैसला उनके लिए कानूनी और राजनीतिक तौर पर मुश्किलें खड़ी कर सकता है.

बच्चू कडू विदर्भ के दबंग नेता
बच्चू कडू महाराष्ट्र के अमरावती जिले से हैं और विदर्भ में उनकी खासी पहचान है. 2006 में उन्होंने प्रहार जनशक्ति पार्टी बनाई, जो किसानों, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों के हक की लड़ाई लड़ती है. उनकी आक्रामक शैली और बेबाकी ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया, लेकिन विवादों से भी उनका पुराना नाता रहा है. पहले विधायक रह चुके कडू की पार्टी ने स्थानीय स्तर पर अच्छा प्रभाव बनाया है. (इनपुट आईएएनएस से भी)

यह भी पढ़ें:- 13-15 अगस्त तक दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर, एक क्लिक में जानें देश-विदेश की खबरें

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Bacchu Kadu

Trending news

IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Trump tariff
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Aaj Ki Taza Khabar Live: हमें पीएम मोदी का स्वागत कैसे करना है, आज ये सीखा...स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: हमें पीएम मोदी का स्वागत कैसे करना है, आज ये सीखा...स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
Independence Day
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
;