Advertisement
trendingNow13051768
Hindi Newsदेशहिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए..., बाबरी से लेकर पाकिस्तान तक, नवनीत राणा ने किसी को नहीं छोड़ा

'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', बाबरी से लेकर पाकिस्तान तक, नवनीत राणा ने किसी को नहीं छोड़ा

Navneet Rana: पूर्व सांसद और बीजेपी नेत्री नवनीत राणा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि  हिंदुओं को कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 24, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', बाबरी से लेकर पाकिस्तान तक, नवनीत राणा ने किसी को नहीं छोड़ा

BJP Leader Navneet Rana: अपने तेज तर्रार भाषणों के लिए चर्चित पूर्व सांसद और बीजेपी नेत्री नवनीत राणा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. बंगाल के मुर्शिदाबाद में छिड़ी बाबरी मस्जिद को लेकर तकरार के बीच उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का निर्माण होगा, बाबर का बाप भी आ गया तो बाबरी इस बार बंगाल में नहीं बनेगी, साथ ही कहा कि हिंदुओं को कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं. 

3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए
नवनीत राणा ने कहा कि पाकिस्तान में तो बाबर के नाम पर एक भी सड़क नहीं है तो बंगाल में बाबरी नहीं बनेगी, मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का निर्माण होगा और राम जी के नाम की एक लाख ईटें लेकर जाऊंगी. साथ ही साथ कहा कि हिंदुओं को कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि उन लोगों की साजिशों का मुकाबला किया जा सके जो बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ये लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी चार पत्नियां और 19 बच्चे हैं. मेरा सुझाव है कि हमें कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए, ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की राह पर है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

धीरेंद्र शास्त्री से भी की थी मुलाकात
इससे पहले उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से भी मुलाकात की थी और तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि बंगाल की भूमि पर सनातन का उदय, ​मुर्शिदाबाद में धर्म विरोधियों के हर अवशेष को मिटाने और सत्य की स्थापना के लिए बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से भेंट की और  बाबरी की नींव उखाड़ने के रणनीति पर चर्चा हुई, अधर्म का नाश हो, धर्म का जय हो! यह कोई पहला मामला नहीं है जब नवनीत ने ऐसा बयान दिया है. अक्सर देखा जाता है कि हिंदुओं और सनातन को लेकर मुखर रहती हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

NAVNEET RANA

Trending news

26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
BMC Chunav 2026
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
fishermen
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
Bhagwant Mann
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
Aravalli hills Controversy
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Humayun Kabir
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
Comoros
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
bengaluru news
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
सवा लाख की मछलियां मर गईं... पीठ में दर्द उठा, राज ठाकरे ने बगावत क्यों की थी?
maharastra politics
सवा लाख की मछलियां मर गईं... पीठ में दर्द उठा, राज ठाकरे ने बगावत क्यों की थी?
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
Odisha news
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट