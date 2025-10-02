आसिम मुनीर एक इस्लामी ' जिहादी जनरल', पाकिस्तान परमाणु बस से लैस 'बनाना गणराज्य'... पूर्व रॉ चीफ विक्रम सूद का बहुत बड़ा दावा

Pakistan Army Chief Munir a Jihadi: ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मार खाकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. जिसके बाद रही सही कसर एशिया कप में पूरी हो गई जब क्रिकेट के मैदान में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी. जिसके बाद पाकिस्तान की चर्चा खूब हो रही है. अब इन सब मामले पर पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) चीफ विक्रम सूद ने पाकिस्तान को जमकर आईना दिखाने जैसा बयान दिया है. समझते हैं पूरी बात.

पाकिस्तान एक बनाना गणराज्य, मुनीर जिहादी

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में विक्रम सूद ने पाकिस्तान को एक केला गणराज्य बताया है और उनके सेना प्रमुख को "जिहादी जनरल" बताया है. इंटरव्यू में विक्रम सूद ने कहा कि पाकिस्तानी सेना में वैचारिक अधिकारी हैं जो दूसरों पर शासन करने की आकांक्षा रखते हैं. उन्होंने कहा, "वह (असीम मुनीर) एक इस्लामी जिहादी जनरल हैं. 'हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते', क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भारतीय जनरल ऐसा बोले? कभी नहीं. हमारे अधिकारी पेशेवर हैं; वे वैचारिक अधिकारी हैं. उनकी विचारधारा शासन करना है, और उनकी जीत और हार की परिभाषाएं अलग हैं. अगर उन्होंने हमारी ज़मीन नहीं छोड़ी, तो यह उनकी जीत है, भले ही लोग मारे गए हों."

एशिया कप के ड्रामे पर क्या कहा?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नक़वी द्वारा ट्रॉफी अपने साथ ले जाने और एशिया कप 2025 में ट्रॉफी को लेकर हुए ड्रामे के बारे में पूछे जाने पर सूद ने इसे "बनाना रिपब्लिक" वाली प्रतिक्रिया बताया और कहा कि यह तो हास्यास्पद है. दुनिया में ऐसा कहीं और नहीं होगा. यह एक बनाना रिपब्लिक वाली प्रतिक्रिया है. एक पड़ोसी के तौर पर हमें यही मिला है. एक परमाणु हथियार से लैस बनाना रिपब्लिक.

सबसे पहले जान लेते हैं क्या है 'बनाना गणराज्य'?

'बनाना गणराज्य' यानी 'Banana Republic' एक ऐसा देश होता है, जहां सरकार कमजोर, अस्थिर और भ्रष्ट होती है. वहां कानून का राज कमजोर होता है और अक्सर सत्ता कुछ खास लोगों या सेना के हाथ में होती है. ये शब्द उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है, जो आर्थिक या राजनीतिक रूप से विदेशी ताकतों पर निर्भर होते हैं और जहां जनता के हितों की अनदेखी होती है. इसका नाम मध्य अमेरिकी देशों से आया, जहां केले के व्यापार पर विदेशी कंपनियों का कब्जा था.

अमेरिका पर सूद ने क्या कहा?

पूर्व रॉ प्रमुख ने कहा, "वे (पाकिस्तान) शायद अपने दुर्लभ मृदा खनिजों को दिखा कर अमेरिकियों से सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं. आप दुर्लभ मृदा खनिजों को खोजने में 20 साल लगा सकते हैं, फिर भी आपको यह नहीं मिल सकता, यह इतना दुर्लभ है... उन्हें इससे कुछ पैसा मिलेगा, और इसका कुछ हिस्सा केमैन द्वीप या जिनेवा, ज्यूरिख, लंदन को हस्तांतरित हो जाएगा... यही वह स्तर है जिस पर वे सामान्य रूप से काम करते हैं."