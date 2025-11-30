Advertisement
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप, क्या हम विकास का मौका खो रहे?

D Subbarao Warning: पूर्व RBI गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने चुनावों के दौरान Freebies को लेकर बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि वोटरों को नकद लाभ या भत्ता बांटना राजनीतिक नजरिए से सही हो सकता है लेकिन इससे देश का विकास प्रभावित होता है. सुब्बाराव ने बिहार और आंध्र प्रदेश के उदाहरणों का हवाला देते हुए बड़ी बात कह दी है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 30, 2025, 02:54 PM IST
D Subbarao Warning: पूर्व RBI गवर्नर ने मुफ्त की रेवड़ी को लेकर बड़ी बात कह दी है.  देश में होने वाले लोकसभा-विधानसभा चुनाव के दौरान Freebies यानी मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति खूब चर्चा में रहती है. इसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव (D Subbarao) ने चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए फ्री में लाभ बांटना तो कारगर साबित हो सकता है लेकिन इससे देश का सही मायने में विकास नहीं हो सकता है. पूर्व RBI गवर्नर  ने बिहार और आंध्र प्रदेश के चुनावों का उदाहरण देते हुए बताया कि राजनीतिक पार्टियां अक्सर असंभव या पूरे न किए जाने वाले वादों के जरिए एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगी रहती हैं जो लंबे समय में राष्ट्र निर्माण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

बिहार चुनाव को लेकर कही बड़ी बात
बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में टीओआई के एक लेख से पूर्व आरबीआई गवर्नर सुब्बाराव के हवाले से कहा गया कि बिहार चुनाव के दौरान एनडीए ने महिलाओं को 10,000 रुपये ट्रांसफर करने का वादा किया वहीं विपक्षी महागठबंधन ने उससे भी आगे बढ़कर हर महिला को 30,000 रुपये देने और हर परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी देने की बात कही. सुब्बाराव के अनुसार इन वादों को पूरा करने में कमी लगती है और ऐसा लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व ने वित्तीय सीमाओं और गणित को दरकिनार कर दिया हो.

वादों को पूरा करने में सरकारें परेशान
डी सुब्बाराव ने बताया कि चुनावी फ्री योजनाएं अक्सर एक-दूसरे को कमजोर करने का काम करती हैं. जब पार्टियां बड़े बड़े वादा करती हैं तो उनका वास्तविक प्रभाव सीमित रह जाता है. भले ही ये वादे कुछ वोटर्स को आकर्षित कर लें लेकिन आपस में टकराकर असर कम कर देती हैं. उन्होंने कहा कि जब वादों को ज्यादा महत्व देकर पेश किया जाता है तो जनता उन पर भरोसा करना छोड़ देती है. उनका कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस तरह की घोषणाओं के आधार पर बनी सरकारें अब अपने किए गए वादों को पूरा करने में जूझ रही हैं.

आंध्र प्रदेश को लेकर कही ये बात
इसी दौरान RBI के पूर्व गवर्नर ने आंध्र प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि इस राज्य के लोगों को यह पता चल गया है कि उसनी कल्याणकारी योजनाएं कल्पना से कहीं ज्यादा महंगी हैं. वहीं तेलंगाना सालों से भारी-भरकम अनुदान देने के बाद बड़े राजकोषीय घाटे से जूझ रहा है. 

'मछली पकड़ना सिखाना जीवन भर के लिए मददगार'
पूर्व RBI गवर्नर डी सुब्बाराव के अनुसार ऐसे देश में जहां बहुत से लोग रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कल्याणकारी खर्च जरूरी हैं. लेकिन अगर नकद सहायता का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए खासकर उधार लेकर तो इससे उन क्षेत्रों में निवेश रुक जाता है जो लंबे समय में लोगों की आजीविका सुधार सकते हैं. जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर.

उन्होंने हर मुफ्त योजना को राजनीतिक विफलता का संकेत मानते हुए चेयरमैन माओ की बात का हवाला दिया-किसी को सिर्फ मछली देना उसे एक दिन के लिए भूखा नहीं रहने देगा लेकिन उसे मछली पकड़ना सिखाना जीवन भर मददगार साबित होगा.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

