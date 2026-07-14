/70 देशों का सफर और इंडियन वाइफ! बिना पासपोर्ट भारत में घूम रहे पूर्व US कमांडो जॉर्डन ब्राउन की इनसाइड स्टोरी

Ex US Navy soldier Jordan Brown arrested near Sonauli Border: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से राष्ट्रीय सुरक्षा को हिलाकर रख देने वाला एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी नागरिक का पैर रस्सी से बंधा हुआ है और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के हथियारबंद जवान उसे घेरे खड़े हैं.
यह शख्स कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि अमेरिकी नौसेना (US Navy) का एक पूर्व सैनिक है, जो पिछले 8 महीनों से बिना किसी पासपोर्ट या वैध दस्तावेज के भारत के बड़े शहरों में खुलेआम घूम रहा था. शनिवार को जब वह बिना इजाजत के, पैदल रास्ते से गैर-कानूनी तरीके से नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था, तब एसएसबी की 22वीं बटालियन ने उसे बॉर्डर पिलर नंबर 516 (मैनिहवा इलाका) के पास दबोच लिया.
अमेरिकी नागरिक Jordan Brown को भारत-नेपाल सीमा पर बिना वैध Travel Documents के नेपाल में घुसने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। उसने दावा किया कि वह U.S. Navy और Special Forces में काम कर चुका है।पहले भी भारत-म्यांमार सीमा से सटे इलाकों में कई विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है pic.twitter.com/2z91iXoJHY
Bimal Sharma (@BimalSharm50754) July 14, 2026
सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी पूछताछ में इस शख्स ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, हालांकि वह बार-बार अपने बयान बदल रहा है. उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन (36 वर्ष) बताया है. उसने दावा किया कि वह कैलिफोर्निया का रहने वाला है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ा है और करीब 6 साल तक US नेवी में काम कर चुका है.
ब्राउन ने बताया कि वह टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट खो गया. इसके बाद वह किसी तरह समुद्र के रास्ते श्रीलंका पहुंचा. श्रीलंका से वह 2 नवंबर 2025 को समुद्री रास्ते से ही भारत के तट पर उतरा. तब से वह लगातार भारत में ही छिपा हुआ था.
तलाशी के दौरान उसके पास से ₹31460 कैश और दो मोबाइल फोन मिले, लेकिन कोई पासपोर्ट, वीजा या आईडी कार्ड नहीं मिला. महाराजगंज के एडिशनल एसपी सिद्धार्थ ने बताया कि वह पहले गोवा में रहा, फिर बेंगलुरु गया और वहां से यूपी आया. वह नेपाल भागने की फिराक में था, तभी पकड़ा गया. उसके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है.
इस बीच बता दें कि वक्त के साथ ये मामसा और ज्यादा पेचीदा और रहस्यमयी होता जा रहा है. उत्तर प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों की मैराथन पूछताछ में इस संदिग्ध अमेरिकी नागरिक ने कई ऐसे सनसनीखेज दावे किए हैं, जिसने जांचकर्ताओं को भी चकरा दिया है. सोनौली पुलिस स्टेशन में 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट' की धारा 21/23 के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद अब जॉर्डन ब्राउन की पूरी 'क्राइम कुंडली' और दावों की लिस्ट सामने आ गई है.
महाराजगंज के एडिशनल एसपी सिद्धार्थ और एसएचओ महेंद्र मिश्रा के मुताबिक, पूछताछ के दौरान जॉर्डन ब्राउन ने अपनी पर्सनल लाइफ और बैकग्राउंड को लेकर ये बड़ी बातें बताई हैं. ब्राउन ने दावा किया कि 3 साल पहले इटली में उसकी मुलाकात उत्तराखंड की रहने वाली एक भारतीय महिला से हुई थी. दोनों में प्यार हुआ और अक्टूबर 2024 में उन्होंने शादी कर ली. वह महिला एक योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करती है. ब्राउन के मुताबिक, वह दुनिया के करीब 70 देशों की यात्रा कर चुका है. उसने एक नया पैंतरा चलते हुए पुलिस को बताया कि बेंगलुरु में उसके एक परिचित के पास उसका असली पासपोर्ट सुरक्षित है. हालांकि, जब पुलिस ने उस व्यक्ति का नाम-पता और फोन नंबर मांगा, तो वह कोई भी वेरिफिएबल (सटीक) जानकारी नहीं दे पाया.
जॉर्डन ब्राउन की इस गिरफ्तारी ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं. भारत में बिना वैध दस्तावेजों के संदिग्ध परिस्थितियों में घूमने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे बड़ी साजिश की बू आ रही है. सुरक्षा विशेषज्ञ इसे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं.
इस मामले ने मार्च की शुरुआत में हुए उस बड़े खुलासे की यादें ताजा कर दी हैं, जिसने एनआईए (NIA) को भी हैरान कर दिया था. मार्च में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मैथ्यू एरॉन वैन डाइक नाम के एक अन्य अमेरिकी नागरिक को 6 यूक्रेनी नागरिकों के साथ म्यांमार-मिजोरम बॉर्डर से गिरफ्तार किया था.
वैन डाइक और उसके साथी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थे. इन आरोपियों ने भारत के प्रतिबंधित विद्रोही गुटों के साथ साठगांठ की थी. वे एके-47 राइफलें लहराने वाले हथियारबंद आतंकियों के सीधे संपर्क में थे. पूछताछ में खुलासा हुआ था कि 14 यूक्रेनी नागरिकों का एक ग्रुप टूरिस्ट वीजा पर भारत आया, फिर अवैध तरीके से म्यांमार घुसकर वहां के जातीय सशस्त्र संगठनों को हथियारों की ट्रेनिंग दी और यूरोप से ड्रोन कंसाइनमेंट की सप्लाई करने में विद्रोहियों की मदद की.
फिलहाल, वैन डाइक और उसके साथियों पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए (UAPA) और आपराधिक साजिश के तहत केस चल रहा है. अब यूपी बॉर्डर से यूएस नेवी के पूर्व अफसर जॉर्डन ब्राउन का पकड़ा जाना इस पूरे नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है. खुफिया एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ब्राउन भी इसी अंतरराष्ट्रीय टेरर नेटवर्क की कोई बड़ी कड़ी है.