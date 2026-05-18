जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर ड्रोन से नजर; आतंकियों पर काल बनकर टूटी सेना और सुरक्षाबल

पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों में अपना ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जिसके चलते सुरक्षाबलों ने पूरे जम्मू से लेकर कश्मीर तक पहाड़ों और जंगलों को खंगालना शुरू कर दिया हैं, ताकि नए घुसे घुसपैठियों और पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म किया जा सके. संयुक्त सुरक्षाबलों ने जम्मू और कश्मीर के सभी पहाड़ी इलाकों के घने जंगलों और ऊंचे क्षेत्रों में कई इलाकों में फैला एक बड़ा,'घेराबंदी और तलाशी अभियान' (CASO) शुरू किया है.

घुसपैठिया ढेर

आतंकवाद विरोधी सर्च ऑपरेशन 12 मई, 2026 को नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम करने के बाद शुरू हुए हैं. इसी दौरान एक हथियारबंद घुसपैठिया मारा गया. भारतीय सेना की 'रोमियो फोर्स' के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस के 'स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप' (SOG), और 'केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल' (CRPF) ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े दो से तीन नए घुसे आतंकवादी समूहों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया जानकारी के बाद मोर्चा संभाला.

'ब्लाइंड स्पॉट' पर नजर!

बेहद सतर्क तलाशी दल पांच से ज़्यादा अलग-अलग रणनीतिक जगहों पर तलाशी ले रहे हैं. इनमें अंदरूनी इलाके, सीमावर्ती क्षेत्र और ऊबड़-खाबड़ इलाके शामिल हैं, जो मनकोट, मेंढर, कृष्णा घाटी और गुरेज सेक्टर तक फैले हुए हैं. कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना और सुरक्षाबल एक 'हाई-प्रोफाइल' और बेहद प्रशिक्षित विदेशी आतंकवादी पर नजर बनाए हुए हैं. ये आतंकवादी इन इलाकों में अपना ठिकाना बनाकर जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है. उसके ढेर होने की खबर कभी भी आ सकती है.

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यात्रियों की सघन तलाशी

सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध जंगली इलाकों के चारों ओर कई स्तरों की घेराबंदी करने के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त बल तैनात किए हैं. खासकर पूंछ और बांदीपोरा ज़िलों के मुख्य रास्तों पर हथियारबंद चौकियां (नाके) पूरी तरह से काम कर रही हैं; इन चौकियों से गुजरने वाले सभी वाहनों और यात्रियों की सघन जांच की जा रही है.

जमीनी स्तर पर काम कर रही टुकड़ियां घने और मुश्किल इलाकों का नक्शा बनाने और उन जगहों की पहचान करने के लिए ड्रोन और आधुनिक हवाई निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रही हैं, जहां से सीधे तौर पर नज़र नहीं रखी जा सकती (जिन्हें 'ब्लाइंड स्पॉट' कहा जाता है).

निवासियों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें, सक्रिय जांच चौकियों पर सुरक्षा नियमों का पालन करें, और किसी भी अनजान या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत अपने नज़दीकी सुरक्षा केंद्र को दें. सूत्रों ने बताया, 'सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि खुफिया एजेंसियों को ऊंचे इलाकों में आतंकवादियों की आवाजाही या मौजूदगी के बारे में खास इनपुट मिले थे, जिसके बाद एक समन्वित तलाशी अभियान शुरू किया गया.'

जैसे-जैसे गर्मियां आ रही हैं और ऊंचे इलाकों में बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, घुसपैठियों द्वारा पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले कई पहाड़ी दर्रे फिर से खुल रहे हैं. इसके जवाब में, सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है, गश्त दोगुनी कर दी है, और सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए LoC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों पर अपनी तैनाती मजबूत कर दी है.

हालिया खुफिया रिपोर्टों से पहले ही संकेत मिल चुके थे कि LoC के पार लगभग 70 नए आतंकी लॉन्चपैड सक्रिय हो गए हैं, जहां कथित तौर पर 800-1000 से अधिक आतंकवादी जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने के मौके का इंतजार कर रहे हैं. खतरे की आशंका को देखते हुए, उत्तरी कश्मीर के साथ-साथ जम्मू संभाग में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

सुरक्षा एजेंसियों ने हाल के वर्षों में आतंकी संगठनों में स्थानीय लोगों की भर्ती में भी भारी गिरावट देखी है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 से अब तक कथित तौर पर केवल एक स्थानीय युवक ही किसी आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ है.

अधिकारियों का मानना ​​है कि इस स्थिति ने आतंकी समूहों को विदेशी आतंकवादियों पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है; इन आतंकवादियों को ISI की मदद से सीमा पार बेज कर जम्मू और कश्मीर में बनी शांत स्थिति को भंग करने के लिए भेजा जा रहा है.