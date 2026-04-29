बंगाल-असम में BJP की आंधी, तमिलनाडु में DMK का डंका...जानें क्या कहते हैं Poll of Polls

Assembly Election 2026 Poll of Polls: बंगाल में दूसरे चरण के मतदान पूरे होने के बाद बुधवार (29 अप्रैल) को केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अपने नतीजे पर पहुंच गए हैं. विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती 4 मई को होगी. मतदान के बाद अब सबकी नजर पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एग्जिट पोल के अनुमानों पर है. ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने चार राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे किया है. Zeenia के अलावा देश की कई अन्य एजेंसियों ने ऐसा किया है. हम आपको यहां पोल ऑफ पोल्स बता रहे हैं.

सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हटा पाएगी? क्या अभिनेता से नेता बने विजय तमिलनाडु में DMK-AIADMK के पारंपरिक वोटर बेस में सेंध लगा पाएंगे? केरल, असम और पुडुचेरी के लिए नंबर क्या हैं? मतदान में 824 विधानसभा सीटों पर लगभग 17 करोड़ वोटरों ने वोट डाला. असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले गए. पश्चिम बंगाल में पहला फेज 23 अप्रैल को हुआ था और दूसरे चरण का मतदान आज समाप्त हुआ है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: एक्जिट पोल ऑफ पोल्स 2026

स्रोत (Source) TMC BJP अन्य Zeenia 129-145 144-160 1-5 मैट्रिज (Matrize) 125-140 146-161 6-10 चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ 130-140 150-160 6-10 पोल डायरी (Poll Diary) 99-127 142-171 5-09 प्रजा पोल (Praja Poll) 85-110 178-208 00-05 पी-मार्क (P-Marq) 118-138 150-175 02-06 पीपल्स पल्स (Peoples Puls) 178-189 95-110 1-3 पोल ऑफ पोल्स (औसत) 123-141 144-164 3-7

असम विधानसभा चुनाव: एक्जिट पोल ऑफ पोल्स 2026

स्रोत (Source) BJP+ INC+ अन्य Zeenia 80-86 29-35 8-13 मैट्रिज (Matrize) 88-98 22-32 3-5 चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ 85-95 25-32 6-12 पोल डायरी (Poll Diary) 86-101 15-26 03-07 प्रजा पोल (Praja Poll) 00-00 00-00 00-00 इंडिया टुडे - एक्सिस माई इंडिया 88-100 24-36 00-00 पोल ऑफ पोल्स (औसत) 85-97 23-32 4-7

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: एक्जिट पोल ऑफ पोल्स 2026

स्रोत (Source) DMK+ AIADMK+ TVK अन्य Zeenia 140-162 55-81 8-18 2-8 मैट्रिज (Matrize) 122-132 87-100 10-12 10-18 चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ 145-160 50-65 00-00 18-26 पोल डायरी (Poll Diary) 148-168 61-81 00-00 01-09 प्रजा पोल (Praja Poll) 148-168 61-81 00-00 01-09 इंडिया टुडे - एक्सिस माई इंडिया 92-110 22-32 98-120 00-00 पोल ऑफ पोल्स (औसत) 133-150 56-73 19-25 5-12

केरल विधानसभा चुनाव: एक्जिट पोल ऑफ पोल्स 2026

स्रोत (Source) LEFT+ (LDF) INC+ (UDF) BJP+ अन्य (OTH) Zeenia 58-70 63-74 02-05 01-04 मैट्रिज (Matrize) 60-65 70-75 00-00 05-09 चाणक्य स्ट्रैटेजीज 58-64 72-80 00-00 03-07 पीपल्स पल्स (Peoples Pulse) 55-65 75-85 00-03 00-00 प्रजा पोल (Praja Poll) 00-00 00-00 00-00 00-00 इंडिया टुडे - एक्सिस माई इंडिया 49-62 78-90 00-03 00-00 पोल ऑफ पोल्स (औसत) 56-65 72-81 0-3 2-5

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव: एक्जिट पोल ऑफ पोल्स 2026

स्रोत (Source) BJP+ INC+ अन्य (OTH) Zeenia 14-18 07-18 02-05 प्रजा पोल (Praja Poll) 19-25 06-08 00-00 इंडिया टुडे - एक्सिस माई इंडिया 16-20 06-08 03-07 पोल ऑफ पोल्स (औसत) 16-21 06-11 02-04

डिस्क्लेमर: Zeenia के एग्जिट पोल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है. डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. आपको बता दें कि जो आंकड़े ज़ी न्यूज दिखाएगा, वो सर्वे एजेंसी आईसीपीएल के आंकड़े हैं. ये आंकड़े चुनाव का नतीजा नहीं हैं, सिर्फ़ एग्जिट पोल हैं. एग्ज़िट पोल के आंकड़ों और नतीजों में अंतर हो सकता है.