बंगाल-असम में BJP की आंधी, तमिलनाडु में DMK का डंका...जानें क्या कहते हैं Poll of Polls

Assembly Election 2026 Poll of Polls: बंगाल में दूसरे चरण के मतदान पूरे होने के बाद बुधवार (29 अप्रैल) को केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अपने नतीजे पर पहुंच गए हैं. विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती 4 मई को होगी.
Trending Photos
Assembly Election 2026 Poll of Polls: बंगाल में दूसरे चरण के मतदान पूरे होने के बाद बुधवार (29 अप्रैल) को केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अपने नतीजे पर पहुंच गए हैं. विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती 4 मई को होगी. मतदान के बाद अब सबकी नजर पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एग्जिट पोल के अनुमानों पर है. ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने चार राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे किया है. Zeenia के अलावा देश की कई अन्य एजेंसियों ने ऐसा किया है. हम आपको यहां पोल ऑफ पोल्स बता रहे हैं.
सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हटा पाएगी? क्या अभिनेता से नेता बने विजय तमिलनाडु में DMK-AIADMK के पारंपरिक वोटर बेस में सेंध लगा पाएंगे? केरल, असम और पुडुचेरी के लिए नंबर क्या हैं? मतदान में 824 विधानसभा सीटों पर लगभग 17 करोड़ वोटरों ने वोट डाला. असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले गए. पश्चिम बंगाल में पहला फेज 23 अप्रैल को हुआ था और दूसरे चरण का मतदान आज समाप्त हुआ है.
|स्रोत (Source)
|TMC
|BJP
|अन्य
|Zeenia
|129-145
|144-160
|1-5
|मैट्रिज (Matrize)
|125-140
|146-161
|6-10
|चाणक्य स्ट्रैटेजीज़
|130-140
|150-160
|6-10
|पोल डायरी (Poll Diary)
|99-127
|142-171
|5-09
|प्रजा पोल (Praja Poll)
|85-110
|178-208
|00-05
|पी-मार्क (P-Marq)
|118-138
|150-175
|02-06
|पीपल्स पल्स (Peoples Puls)
|178-189
|95-110
|1-3
|पोल ऑफ पोल्स (औसत)
|123-141
|144-164
|3-7
|स्रोत (Source)
|BJP+
|INC+
|अन्य
|Zeenia
|80-86
|29-35
|8-13
|मैट्रिज (Matrize)
|88-98
|22-32
|3-5
|चाणक्य स्ट्रैटेजीज़
|85-95
|25-32
|6-12
|पोल डायरी (Poll Diary)
|86-101
|15-26
|03-07
|प्रजा पोल (Praja Poll)
|00-00
|00-00
|00-00
|इंडिया टुडे - एक्सिस माई इंडिया
|88-100
|24-36
|00-00
|पोल ऑफ पोल्स (औसत)
|85-97
|23-32
|4-7
|स्रोत (Source)
|DMK+
|AIADMK+
|TVK
|अन्य
|Zeenia
|140-162
|55-81
|8-18
|2-8
|मैट्रिज (Matrize)
|122-132
|87-100
|10-12
|10-18
|चाणक्य स्ट्रैटेजीज़
|145-160
|50-65
|00-00
|18-26
|पोल डायरी (Poll Diary)
|148-168
|61-81
|00-00
|01-09
|प्रजा पोल (Praja Poll)
|148-168
|61-81
|00-00
|01-09
|इंडिया टुडे - एक्सिस माई इंडिया
|92-110
|22-32
|98-120
|00-00
|पोल ऑफ पोल्स (औसत)
|133-150
|56-73
|19-25
|5-12
|स्रोत (Source)
|LEFT+ (LDF)
|INC+ (UDF)
|BJP+
|अन्य (OTH)
|Zeenia
|58-70
|63-74
|02-05
|01-04
|मैट्रिज (Matrize)
|60-65
|70-75
|00-00
|05-09
|चाणक्य स्ट्रैटेजीज
|58-64
|72-80
|00-00
|03-07
|पीपल्स पल्स (Peoples Pulse)
|55-65
|75-85
|00-03
|00-00
|प्रजा पोल (Praja Poll)
|00-00
|00-00
|00-00
|00-00
|इंडिया टुडे - एक्सिस माई इंडिया
|49-62
|78-90
|00-03
|00-00
|पोल ऑफ पोल्स (औसत)
|56-65
|72-81
|0-3
|2-5
|स्रोत (Source)
|BJP+
|INC+
|अन्य (OTH)
|Zeenia
|14-18
|07-18
|02-05
|प्रजा पोल (Praja Poll)
|19-25
|06-08
|00-00
|इंडिया टुडे - एक्सिस माई इंडिया
|16-20
|06-08
|03-07
|पोल ऑफ पोल्स (औसत)
|16-21
|06-11
|02-04
डिस्क्लेमर: Zeenia के एग्जिट पोल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है. डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. आपको बता दें कि जो आंकड़े ज़ी न्यूज दिखाएगा, वो सर्वे एजेंसी आईसीपीएल के आंकड़े हैं. ये आंकड़े चुनाव का नतीजा नहीं हैं, सिर्फ़ एग्जिट पोल हैं. एग्ज़िट पोल के आंकड़ों और नतीजों में अंतर हो सकता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.