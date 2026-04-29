DNA: वोटिंग डेटा या साइकोलॉजी का खेल... क्या है एग्जिट पोल? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत; कब-कब हुआ फेल

Exit Polls In Election: साल 2021 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन सभी एजेंसियों ने बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर का पूर्वानुमान बताया था. इन सभी पोल्स का औसत मिलाया जाए तो टीएमसी को 156 और बीजेपी को 121 सीट मिलने का अनुमान जताया गया था. परंतु नतीजे बिल्कुल उलट आए थे. चुनावी नतीजों में टीएमसी को 215 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला था, जबकि बीजेपी को 77 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी.

भारत में पहला एग्जिट पोल कब किया गया?

हर बार चुनाव के परिणामों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई. क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में पहला एग्जिट पोल कब किया गया. और क्या आप ये जानते हैं कि कई बार एग्जिट पोल के जरिये चुनावी धांधली को एक्सपोज भी किया गया है? एग्जिट पोल के आविष्कार का श्रेय मुख्यतौर पर दो लोगों को जाता है. पहले हैं मार्सेल वैन डैम समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वैन डैम ने 15 फरवरी 1967 को नीदरलैंड्स के चुनावों के दौरान दुनिया का पहला एग्जिट पोल किया था. अमेरिकी पोलस्टर वॉरेन मिटोफ़्स्की ने भी नवंबर 1967 में केंटकी के गवर्नर चुनाव के दौरान एक न्यूज चैनल के साथ मिलकर एग्जिट पोल किया था. यानी एग्जिट पोल का इतिहास करीब 60 साल पुराना है, लेकिन भारत में पहला व्यवस्थित एग्जिट पोल1980 में हुआ था.

एग्जिट पोल की लोकप्रियता

लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल किया गया था. इसको एक मैगजीन में प्रकाशित किया गया था. टेलीविजन पर एग्जिट पोल की लोकप्रियता पहली बार 1996 के लोकसभा चुनाव से बढ़ी जब दूरदर्शन से पहली बार इसे प्रसारित किया गया. ऐसा नहीं है कि हर बार एग्जिट पोल के आंकड़े सटीक होते हैं. कई बार साइलेंट वोटर्स की वजह से आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन एग्जिट पोल की ताकत ये है कि दुनिया के कई हिस्सों में एग्जिट पोल ने चुनाव के परिणामों में धांधली को भी एक्सपोज किया है.

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क्या होता है एग्जिट पोल?

2004 में यूक्रेन की 'ऑरेंज क्रांति' चुनावी धांधली को एक्सपोज करने का सबसे प्रसिद्ध वैश्विक उदाहरण है. 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में दो मुख्य उम्मीदवार थे विक्टर यानुकोविच और विक्टर युशचेंको. लगभग सभी एग्जिट पोल्स में दिखाया गया था कि युशचेंको 11 प्रतिशत के मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट आया. एग्जिट पोल और परिणाम के बीच इतना अंतर होने की वजह से यूक्रेन की जनता सड़कों पर उतर आई. वहां की सुप्रीम कोर्ट को चुनाव रद्द करना पड़ा और दोबारा जब चुनाव हुए तो युशचेंको की जीत हुई. एग्जिट पोल का मतलब सिर्फ अनुमान नहीं होता है, बल्कि ये सांख्यिकी, डेटा और मानवीय मनोविज्ञान का एक दिलचस्प मेल है. यही वजह है कि ये लोकतंत्र के उस उत्साह का हिस्सा बन गया है, जहां मतदान खत्म होते ही नतीजों की उत्सुकता चरम पर हो जाती है और लोग हर बार एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं.