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पंजाब की तीर्थयात्रा योजना का विस्तार, बुजुर्गों को लेकर इन जगहों के लिए रवाना हुई 15 बसें; सीएम मान ने दिखाई हरी झंडी

पंजाब की तीर्थयात्रा योजना का विस्तार हो गया है. सीएम मान ने बताया कि 15 स्लीपर बसें बुजुर्गों को लेकर अलग-अलग तीर्थस्थलों के लिए रवाना हुई हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 13, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:00 PM IST
पंजाब की तीर्थयात्रा योजना का विस्तार, बुजुर्गों को लेकर इन जगहों के लिए रवाना हुई 15 बसें; सीएम मान ने दिखाई हरी झंडी
Image Credit: अरविंद केजरीवाल ने श्रद्धालुओं से भरी बसों को रवाना किया. फोटो- एक्स

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