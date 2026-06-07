/पार्टी का पैसा बर्बाद कर रहे अभिषेक, हार के बाद भी हवा में ही उड़ रहे... ऋतब्रत फिर भड़के

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सत्ता जाते ही पार्टी में अब फूट होने लगी है. पार्टी से निष्कासित किए गए बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला किया है. उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर पार्टी का पैसा बनर्बाद करने और जमीनी स्तर से पार्टी के लिए लड़ रहे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि उन्हें लगा था कि चुनाव हारने के बाद वह जमीन पर उतरेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी अभी भी गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रहे हैं.
TMC से निष्कासित नेता ऋतब्रता बनर्जी ने चुनाव हारने पर अभिषेक बनर्जी की लाइफस्टाइल को टारगेट करते हुए कहा,' अभिषेक बनर्जी जनता के नेता हैं, आम लोगों के नेता हैं. वे 20 कारों के काफिले में सफर करते थे. हालांकि, अब यह संख्या कम हो गई है. शायद जनता की करारी हार के बाद. मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन कल मैंने एयरपोर्ट स्टाफ से सुना कि अभिषेक बनर्जी ने चार्टर्ड फ्लाइट ली. उनका जनता से कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी ऐसे संकट का सामना कर रही है. आपको बिजनेस क्लास टिकट मिलते हैं. सांसद होने के नाते आपको मुफ्त कूपन मिलते हैं. हमने सोचा था कि चुनाव हारने के बाद उन्हें अक्ल आएगी और वे थोड़ा जमीन पर उतरेंगे, लेकिन वे अभी भी गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन जनता को यह पता होना चाहिए कि यह TMC का पैसा है.'
#WATCH | Kolkata: West Bengal LoP and expelled TMC leader Ritabrata Banerjee says, "...Abhishek Banerjee is a leader of the masses, a leader of the common people... he used to travel in a convoy of 20 cars. Though that number has decreased now, perhaps after the public gave them… pic.twitter.com/Uvpp85uQiC
— ANI (@ANI) June 7, 2026
ऋतब्रता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी पर पार्टी का पैसा बर्बाद करने और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी के कई सदस्य हमलों और कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं. इन मामलों से लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है, जिन पर हमला हुआ है उनके साथ खड़ा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी जमीनी स्तर पर लड़ रहे पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद कर सकते थे.ऋतब्रता ने कहा,' हम उनसे आग्रह करेंगे कि वे ऐसा न करें. उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट से यात्रा की है और उन्हें पार्टी के फंड को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए. इसके बदले उन्हें फ्री कूपन का इस्तेमाल करके यात्रा करनी चाहिए और फंड का इस्तेमाल पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए किया जाना चाहिए.'
ऋतब्रता बनर्जी से जब यह पूछा गया कि पार्टी का चिन्ह किसे मिलेगा तो उन्होंने कहा,' यह आज चर्चा का विषय नहीं है. कल समय आने पर देखेंगे कि क्या होता है.'
#WATCH | Kolkata: When asked who will get the party symbol, West Bengal LoP and expelled TMC leader Ritabrata Banerjee says, "That is not a topic for discussion today. We will see what happens tomorrow when the time comes..."
On INDIA bloc meeting, he says, "They are in Delhi.… pic.twitter.com/ZyumjlBeGF
— ANI (@ANI) June 7, 2026
8 जून 2026 को दिल्ली में आयोजित होने वाली INDIA अलायंस की बैठक को लेकर उन्होंने कहा,' वे (सांसद) दिल्ली में हैं. वे किसी बैठक के लिए गए हैं शायद सांसदों से मिलने, लेकिन मैं सांसद नहीं हूं इसलिए मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.'