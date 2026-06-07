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पार्टी का पैसा बर्बाद कर रहे अभिषेक, हार के बाद भी हवा में ही उड़ रहे... ऋतब्रत फिर भड़के

Ritabrata Banerjee Targets Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी TMC से बाहर निकलते ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं. उनका नया टारगेट TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी हैं, जिनपर उन्होंने पार्टी का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 07, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:32 PM IST
पार्टी का पैसा बर्बाद कर रहे अभिषेक, हार के बाद भी हवा में ही उड़ रहे... ऋतब्रत फिर भड़के

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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