/पार्टी का पैसा बर्बाद कर रहे अभिषेक, हार के बाद भी हवा में ही उड़ रहे... ऋतब्रत फिर भड़के

TMC से निष्कासित नेता ऋतब्रता बनर्जी ने चुनाव हारने पर अभिषेक बनर्जी की लाइफस्टाइल को टारगेट करते हुए कहा,' अभिषेक बनर्जी जनता के नेता हैं, आम लोगों के नेता हैं. वे 20 कारों के काफिले में सफर करते थे. हालांकि, अब यह संख्या कम हो गई है. शायद जनता की करारी हार के बाद. मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन कल मैंने एयरपोर्ट स्टाफ से सुना कि अभिषेक बनर्जी ने चार्टर्ड फ्लाइट ली. उनका जनता से कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी ऐसे संकट का सामना कर रही है. आपको बिजनेस क्लास टिकट मिलते हैं. सांसद होने के नाते आपको मुफ्त कूपन मिलते हैं. हमने सोचा था कि चुनाव हारने के बाद उन्हें अक्ल आएगी और वे थोड़ा जमीन पर उतरेंगे, लेकिन वे अभी भी गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन जनता को यह पता होना चाहिए कि यह TMC का पैसा है.'