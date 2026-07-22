/Explained: किस देश में कैसे मिलती है प्रोटेस्ट की इजाजत? जानें भारत समेत इन 6 देशों में विरोध प्रदर्शन के नियम

Right To Protest Rules: दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में अपनी बात रखने और सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार सबसे अहम माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन करने के नियम हर देश में अलग होते हैं. कहीं प्रदर्शन के लिए पुलिस की लिखित अनुमति जरूरी है, तो कहीं बिना सूचना सड़क पर उतरने पर सीधी जेल हो सकती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और भारत में प्रदर्शन करने के क्या नियम हैं.
संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिका में विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान के पहले संशोधन द्वारा सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद आयोजकों को बड़े जुलूसों या पार्कों में सभा करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक होता है. प्रदर्शनों का पूरी तरह से अहिंसक होना अनिवार्य है; यदि पुलिस द्वारा प्रदर्शन को गैर-कानूनी घोषित कर 'हटने का आधिकारिक आदेश' दे दिया जाता है और उसका पालन नहीं किया जाता, तो प्रदर्शनकारियों को गैर-कानूनी सभा के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है.
यूनाइटेड किंगडम
यूके में विरोध प्रदर्शन के नियम मुख्य रूप से 'पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2023' द्वारा संचालित होते हैं, जिसके तहत प्रदर्शनों के दौरान आम जनजीवन में बाधा डालने वाली तकनीकों (जैसे खुद को किसी चीज से बांधना या मुख्य राजमार्गों को जाम करना) पर कड़े प्रतिबंध और सख्त सजा के प्रावधान हैं. इस कानून के तहत पुलिस को प्रदर्शन के स्थान और शोर के स्तर पर शर्तें लगाने के साथ-साथ किसी की भी तलाशी लेने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं.
फ्रांस
फ्रांस में विरोध प्रदर्शन का अधिकार 1935 के एक पुराने अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके अनुसार किसी भी प्रदर्शन से पहले अधिकारियों को इसकी आधिकारिक सूचना देना अनिवार्य है और बिना पूर्व सूचना वाले स्वैच्छिक प्रदर्शन अवैध माने जाते हैं. पुलिस प्रदर्शन के दौरान चेहरा छिपाने या नकाब पहनने पर सख्त रोक लगाती है, और यदि सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा पहुँचती है तो भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और वॉटर कैनन (पानी की बौछार) का व्यापक प्रयोग करती है.
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संधियों (जैसे ICCPR) और कॉमन लॉ के तहत एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता है, हालांकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर किसी सीधे या स्पष्ट कानून द्वारा पूर्ण अधिकार के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है. देश के केवल कुछ राज्यों/क्षेत्रों (जैसे विक्टोरिया, क्वींसलैंड और ACT) के पास ही अपने मानवाधिकार कानून हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई संविधान केवल राजनीतिक संचार की निहित स्वतंत्रता (implied freedom of political communication) के माध्यम से ऐसे नियमों पर सीमा तय करता है जो प्रदर्शनों को अनुचित रूप से रोकते हैं.
ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन NSW और क्वींसलैंड जैसे राज्यों में पूर्व सूचना की व्यवस्था है, जिससे प्रदर्शनकारियों को कानूनी सुरक्षा और पुलिस का सहयोग मिल सके. इसके अतिरिक्त, हेट स्पीच, हिंसा को बढ़ावा देने या सुरक्षित क्षेत्रों (जैसे गर्भपात क्लीनिक) में बाधा डालने वाले प्रदर्शनों को कानूनन प्रतिबंधित किया जा सकता है, तथा हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण प्रदर्शनों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के प्रयास भी किए गए हैं.
यूरोपीय यूनियन
यूरोप (EU) में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र (UDHR) और यूरोपीय मानव अधिकार कन्वेंशन (ECHR) के अनुच्छेद 9-11 के तहत सुरक्षित है, जो नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता देते हैं. इन नियमों के अनुसार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है और राज्यों की यह सकारात्मक जिम्मेदारी है कि वे प्रदर्शनकारियों को किसी भी प्रकार की हिंसा या व्यवधान से सुरक्षा प्रदान करें. हालांकि, व्यावहारिक रूप से कई यूरोपीय देशों में सरकारों द्वारा पुलिस बल प्रयोग, आंसू गैस, रबर की गोलियों और अन्यायपूर्ण गिरफ्तारियों के जरिए इस अधिकार को दबाने और पुलिस जवाबदेही की कमी जैसी चिंताएं लगातार सामने आती रही हैं.
भारत
भारत में संविधान का अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार देता है, लेकिन इस पर 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' लागू होते हैं. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन के लिए स्थानीय पुलिस की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होता है और सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति में पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 लागू करके चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा सकती है.