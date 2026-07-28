/Explained: FCRA बिल 2026 क्या है? सरकार कर सकती है विदेशी संपत्ति पर कब्जा, जरा सी लापरवाही से रद्द होगा NGOs का लाइसेंस

Explained What Is FCRA Bill 2026: भारत में जब भी विदेशी फंडिंग और NGOs की बात आती है, तो FCRA (Foreign Contribution (Regulation) Act) कानून सुर्खियों में आ जाता है. आपातकाल के समय बना यह कानून एक बार फिर चर्चा में है. चर्चा की वजह है कि इसमें किए गए नए बदलाव. केंद्र सरकार ने इसी साल मार्च में FCRA Amendment Bill 2026 संसद में पेश किया था. इस विधेयक का उद्देश्य रद्द या बंद हुए NGOs के फंड और प्रॉपर्टी को मैनेज करने का नया तरीका लाना है. सरकार का कहना है कि यह फैसला कानून को सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए है, जबकि विपक्ष इसे NGOs की दशकों पुरानी संपत्तियों पर सरकारी कब्जे की कोशिश बताकर विरोध कर रहा है.
दरअसल, संसद में पेश किए गए नए FCRA संशोधन विधेयक 2026 ने विदेशी चंदे से बनी संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. आइए बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि FCRA संशोधन विधेयक 2026 आखिर क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है और नए बिल के कानून बनने पर क्या-क्या बड़े बदलाव हो जाएंगे?
FCRA एक केंद्रीय कानून है, जो यह तय करता है कि भारत में कौन सा व्यक्ति, एनजीओ, ट्रस्ट या संस्था विदेश से पैसा, सामान या फंड ले सकती है. गृह मंत्रालय के अनुसार, यह कानून विदेशी मदद को रोकता नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि चंदा वैध रास्ते से आए और इसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों या धर्मांतरण जैसे कामों में न हो.
यह कानून सबसे पहले 1976 में आपातकाल के दौरान बना था, ताकि भारतीय राजनीति और संस्थाओं में विदेशी दखल को रोका जा सके. फिर साल 2010 में इसे सख्त बनाते हुए लाइसेंस की अवधि 5 साल तय की गई. इसके पूरे 10 साल बाद, साल 2020 में नियम और कड़े किए गए, जिसके तहत विदेश से आने वाला हर रुपया दिल्ली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की मुख्य शाखा के मुख्य खाते के जरिए आना अनिवार्य कर दिया गया.
इस कानून के तहत जो नियम हैं, उनके अनुसार विदेशी पैसों का इस्तेमाल केवल उन्हीं कामों के लिए किया जा सकता है, जिनकी कानूनन अनुमति है. विदेशी पैसे का केवल 20% ही प्रशासनिक खर्चों (जैसे ऑफिस का किराया, कर्मचारियों की सैलरी आदि) में लगाया जा सकता है. एक संस्था को मिला विदेशी पैसा किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. संस्था चलाने वाले मुख्य अधिकारियों के लिए आधार विवरण देना जरूरी है.
पहला बदलाव
इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने जो FCRA संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई संस्था समय पर लाइसेंस रिन्यू का आवेदन नहीं करती, देर कर देती है या उसका आवेदन खारिज हो जाता है, तो उसका FCRA लाइसेंस 'खत्म' मान लिया जाएगा.
दूसरा बदलाव
अगर किसी संस्था का लाइसेंस खत्म होता है, तो विदेशी फंड से बनी उसकी सभी संपत्तियां (अस्पताल, स्कूल, एम्बुलेंस, अनाथालय या बैंक में जमा पैसे) अस्थायी रूप से एक 'नामित प्राधिकारी' के नियंत्रण में चली जाएंगी.
तीसरा बदलाव
अगर संस्था तय समय सीमा के भीतर अपना लाइसेंस बहाल कराने में नाकाम रहती है, तो वह संपत्ति स्थायी रूप से सरकार के अधीन हो जाएगी. सरकार के पास अधिकार होगा कि वह उन संपत्तियों को किसी सरकारी विभाग को सौंप दे या बेच दे. बिक्री से मिलने वाला पैसा भारत के 'समेकित कोष' में जमा होगा.
चौथा बदलाव
नए विधेयक में पहली बार निदेशक, ट्रस्टी और अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है. यदि संस्था कोई नियम तोड़ती है, तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.
पांचवां बदलाव
नए बिल में FCRA नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल की कैद करने का प्रस्ताव है, जिसे सरकार ने एक संतुलित कदम बताया है. इसके साथ ही राज्य स्तर की कोई भी जांच एजेंसी केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना FCRA उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं कर सकती.
आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 तक देश में 22,000 से ज्यादा रद्द और 15,000 से ज्यादा समाप्त लाइसेंस वाले एनजीओ थे. सरकार का कहना है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद अरबों की संपत्तियों की देखभाल के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं था, इसलिए यह नया कानून लाया जा रहा है.
नए बिल में किए गए बदलावों को लेकर आलोचकों और विपक्षी दलों का तर्क है कि यह संशोधन एनजीओ और चैरिटेबल संस्थाओं के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है.
मान लीजिए किसी एनजीओ ने 20 साल पहले विदेशी पैसे से एक अस्पताल बनाया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से भारतीय चंदे से चल रहा है. अगर वह संस्था अब विदेशी फंड नहीं लेना चाहती और अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराती, तब भी सरकार उस अस्पताल का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है.
कई इमारतें और प्रोजेक्ट भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के चंदे से बनते हैं. नए बिल में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में संस्था को यह साबित करना होगा कि उनका कितना पैसा भारतीय था. आलोचकों का कहना है कि सालों पुरानी संपत्तियों में पैसों का अलग-अलग हिसाब देना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है. इसके साथ ही रिन्यूअल रद्द होने के खिलाफ कानून में सीधे और स्पष्ट अपील का प्रावधान नहीं है.
नए बिल में बदलाव को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर मिजोरम और अन्य हिस्सों में चर्च और ईसाई धर्मार्थ संगठन इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे हैं.
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने चर्च नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा कि बिल के मौजूदा प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया जा सकता. राज्य सरकार ने इसमें बदलाव के लिए केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजने का फैसला किया है.
विपक्षी नेताओं और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद पी. विल्सन ने इस बिल की तुलना 'एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट' से करते हुए आरोप लगाया कि सरकार इसके जरिए अल्पसंख्यक संस्थाओं की संपत्तियों को निशाना बनाना चाहती है.
विरोध और विवाद को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि जब्त की गई संपत्ति का कोई हिस्सा पूजा स्थल है, तो उसके धार्मिक स्वरूप और पवित्रता को बनाए रखा जाएगा.
केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है. सरकार का कहना है कि यह कानून किसी धर्म, समुदाय या विचारधारा विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश की सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होता है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 16,200 संस्थाओं को ₹22,963 करोड़ का विदेशी फंड मिला है. यह आंकड़ा साबित करता है कि सरकार वैध सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों में रुकावट नहीं डालती. गृह मंत्रालय का तर्क है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों में भी विदेशी फंड और विदेशी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए बेहद सख्त कानून मौजूद हैं.