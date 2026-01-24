गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल

Explosion Occurred In Fatehgarh Sahib: पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में शुक्रवार देर रात अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन पर एक धमाका हुआ, जिससे ट्रैक को गंभीर नुकसान पहुंचा. घटना सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास खानपुर गांव में हुई.

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, शनिवार को देर रात करीब 12:30 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक के किलोमीटर 1208/15 पर एक विस्फोटक डिवाइस से धमाका किया. हालांकि अधिकारियों ने विस्फोटक सामग्री के प्रकार की पुष्टि नहीं की है. कुछ सूत्रों का कहना है कि इसमें हाई-ग्रेड विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारण मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रैक का लगभग 12 फीट हिस्सा उड़ गया और लंबे हिस्से में नुकसान हुआ.

#WATCH | Punjab: A suspicious blast reported at the railway line near Khanpur Village in Fatehgarh Sahib. Police present at the spot. Add Zee News as a Preferred Source Police say that the intensity of the blast was very low and it wasn't a major blast, just a minor one. The driver suffered a minor cut on his… pic.twitter.com/03fcAfraIj — ANI (@ANI) January 24, 2026

धमाके से आसपास के इलाकों में फैली दहशत

जानकारी के अनुसार, धमाके के वक्त एक मालगाड़ी खानपुर रेलवे गेट के पास थी और इस धमाके के कारण मालगाड़ी के इंजन के लोको पायलट को चोटें आईं. उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे फर्स्ट एड दी गई और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. धमाके से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई.

घटना के बाद, रेलवे और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया और मामले की संयुक्त जांच शुरू की. ट्रैक पर मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.