Advertisement
trendingNow13062119
Hindi NewsदेशDNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?

DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?

DNA: मौलाना साजिद रशीदी की गृहयुद्ध की इस धमकी को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है. इनके जैसे लोग अपने ऐसे बयानों से लोगों को सड़कों पर लाने की साजिश रच रहे हैं. आपने देखा होगा. बरेली में इसी तरह मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को उकसाया था. तौकीर रजा की भड़काऊ तकरीरों के कारण हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर हिंसा के लिए उतर गई थी.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?

DNA Analysis: बांग्लादेश और पाकिस्तान के कट्टरपंथी मिलकर भारत में आतंक फैलाने की साजिश में लगे हैं. ये कट्टरपंथी अपने-अपने देश में हिंदुओं को खत्म करने का मिशन भी चला रहे हैं. लेकिन भारत में भी कुछ कट्टरपंथी हैं जो देश में रहकर हिंदुओं के खिलाफ और देश को तोड़ने के मिशन में लगे हैं. 

कट्टरता की हद
ये कट्टरपंथी जिस देश में रहते हैं, वहीं गृहयुद्ध की गीदड़ भभकी देते हैं. आज इन कट्टरपंथियों की वैचारिक मरम्मत जरूरी है. ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था- कट्टरपंथी वो है जो अपना विचार नहीं बदल सकता और विषय भी नहीं बदलता. ये कट्टरपंथी बार-बार सामने आते हैं और बार-बार उसी विषय को दोहराते हैं. सेलेक्टिव सोच के शिकार मौलाना साजिद रशीदी ने इस बार अपनी कट्टरता की सारी हदें तोड़ दी हैं. उन्होंने देश में दंगे और गृहयुद्ध की धमकी दी है.

वंदे मातरम् पर हिंसा
मौलाना साजिद रशीदी के मुताबिक वंदे मातरम बोलने के लिए कोई कहे तो हिंसा शुरू कर देनी चाहिए. शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी का कोई विरोध करे तो गृहयुद्ध शुरू कर देना चाहिए. क्या राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को कहना अपराध हो सकता है? क्या इस तरह का बयान राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं है? क्या हथियार उठाने की अपील करना अपराध नहीं है? क्या गृह युद्ध की धमकी देना अपराध नहीं है? मौलाना साजिद रशीदी की सोच इतनी सेलेक्टिव है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर तो चुप्पी साध लेते हैं. लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे पर भड़क जाते हैं. वंदे मातरम के नाम पर खुलेआम हिंसा की धमकी देते हैं लेकिन मुंबई के सैलून में देश विरोधी गाना बजाने पर खामोश रहते हैं. शाहरुख खान के खिलाफ कोई बोलता है तो इनकी भावना आहत हो जाती है लेकिन जब देश में खुले मंच से जिहाद की अपील की जाती है तो इनकी ज़ुबान पर ताला लग जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सड़कों पर हिंसा
इन्हें ये सब इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इनकी सोच पूरी तरह कट्टरपंथी है. इनके मन-मस्तिष्क में नफरत की मात्रा बहुत अधिक है. मौलाना साजिद रशीदी की गृहयुद्ध की इस धमकी को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है. इनके जैसे लोग अपने ऐसे बयानों से लोगों को सड़कों पर लाने की साजिश रच रहे हैं. आपने देखा होगा. बरेली में इसी तरह मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को उकसाया था. तौकीर रजा की भड़काऊ तकरीरों के कारण हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर हिंसा के लिए उतर गई थी. पुलिसवालों पर हमला किया गया था. अब मौलाना साजिद रशीदी भी अपने बयानों से उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कट्टरपंथ को समय रहते कुचला नहीं गया तो परिणाम बहुत गंभीर और कभी-कभी अनियंत्रित हो जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान