ग्रीनलैंड पर नजर, साथ में पेंगुइन! व्हाइट हाउस की AI हरकत ने इंटरनेट को हंसा-हंसा कर लोटपोट क्यों कर दिया

Donald Trump Greenland News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर गहरी नजर है. वे इस बर्फीले द्वीप को किसी भी हाल में कब्जाना चाहते हैं. अब ट्रंप की एक AI हरकत ने इंटरनेट को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया है. 

Last Updated: Jan 24, 2026, 05:24 PM IST
Donald Trump Greenland Memes News: वेनेजुएला पर सफल हमले के बाद ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जिद बढ़ती जा रही है. इस जिद को पूरा करने के लिए वे एक के बाद एक अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं. अब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास यानी व्हाइट हाउस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर की गई, जिसने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया. 

पेंगुइन के साथ ट्रंप की ग्रीनलैंड में चहलकदमी

इस पोस्ट में एक AI से बनी तस्वीर दिखाई गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बर्फीले पहाड़ों की ओर चलते हुए नज़र आ रहे हैं. उनके साथ एक पेंगुइन भी है, जिसके हाथ में अमेरिकी झंडा है. पीछे दूर पहाड़ों के पास ग्रीनलैंड का झंडा दिखाई देता है. इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा गया था - Embrace The Penguin यानी पेंगुइन को अपनाइए.

यह पोस्ट दरअसल सोशल मीडिया पर चल रहे एक मीम ट्रेंड से जुड़ी थी. जिसे निहिलिस्ट पेंगुइन या लोनली पेंगुइन कहा जाता है. असल में यह मीम 2007 की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'Encounters at the End of the World' से लिया गया है. जिसमें एक पेंगुइन अपने झुंड से अलग होकर बर्फीले पहाड़ों की ओर चलता दिखता है. उसके बाद से इंटरनेट पर यह मीम अकेलेपन, भटकाव और बेबसी का प्रतीक बन चुका है.

'अच्छी कोशिश, लेकिन ग्रीनलैंड में पेंगुइन नहीं होते'

हालांकि ग्रीनलैंड को पेंगुइन से जोड़ने की व्हाइट हाउस की कोशिश उलटी पड़ गई. जैसे ही पोस्ट सामने आई, सोशल मीडिया यूजर्स ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया. इसकी वजह ये है कि ग्रीनलैंड में पेंगुइन होते ही नहीं हैं. वे दक्षिणी गोलार्ध यानी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं. जबकि ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है. इसी बात को लेकर लोगों ने इंटरनेट पर व्हाइट हाउस को जमकर निशाना बनाना शुरू कर दिया.

एक यूजर ने लिखा, 'अच्छी कोशिश, लेकिन ग्रीनलैंड में पेंगुइन होते ही नहीं है'. एक नेटिजन ने लिखा, 'ट्रंप का अधूरा सपना'. एक यूजर ने ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'दो अवैध प्रवासी ग्रीनलैंड में'?

सोशल मीडिया पर लोगों ने बना दी ट्रंप की रेल

हालांकि ट्रोलर यहीं तक नहीं रुके. सोशल मीडिया पर ट्रंप की कई AI-तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे. कहीं उन्हें जोकर के रूप में दिखाया गया. वहीं एक वीडियो में ध्रुवीय भालू उन्हें ग्रीनलैंड से भगाता नजर आया. यह पहली बार नहीं है. जब ट्रंप प्रशासन को ऐसी पोस्ट करने के बाद शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो. 

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा, वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका के नक्शे में दिखाया था. जिस पर भी काफी विवाद हुआ था और लोगों ने अमेरिका को काफी सुनाया था.  दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

