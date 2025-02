नई दिल्ली भगदड़: कभी नहीं देखी ऐसी भीड़, 15 शवों को उठाकर एम्बुलेंस में डाला... चश्मदीद ने बताई हादसे की कहानी

Eyewitness of New Delhi Railway Station Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए. दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि वह घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खंगालेंगी ताकि घटना के संबंध में सटीक जानकारी मिल सके. घटना के कई वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिनमें भयावह मंजर साफ देखा जा सकता है. इसके अलावा वहां मौजूद कुली और स्टॉल्स पर काम करने वाले चश्मदीदों ने भी भगदड़ के बारे में बताया है.

'प्लेटफॉर्म शिफ्ट करने से मची भगदड़'

रेलवे स्टेशन पर एक कुली ने बताया,'मैं 1981 से कुली का काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसी भीड़ नहीं देखी. प्रयागराज स्पेशल को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होना था, लेकिन इसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर शिफ्ट कर दिया गया. जब प्लेटफॉर्म 12 पर इंतज़ार कर रही भीड़ और बाहर से इंतज़ार कर रही भीड़ प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तो लोग टकराकर एस्केलेटर और सीढ़ियों पर गिरने लगे. भीड़ को रोकने के लिए कई कुली वहां जमा हो गए.

15 शवों को एंबुलेंस में डाला

कुली ने आगे बताया,'हमने कम से कम 15 शवों को उठाकर एम्बुलेंस में डाला. प्लेटफ़ॉर्म पर सिर्फ़ जूते और कपड़े थे. जब प्लेटफॉर्म 12 पर इंतज़ार कर रही भीड़ और बाहर से आई भीड़ प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तो लोग टकराने लगे और एस्केलेटर और सीढ़ियों पर गिरने लगे. हमने पुलिस दमकल गाड़ियों को बुलाया और 3-4 एम्बुलेंस वहां पहुंचीं और लोगों को अस्पताल ले जाया गया.'

'प्लेटफॉर्म तो खाली पड़ा था...'

एक और चश्मदीद ने बताया ,'भीड़ हद से ज़्यादा थी, लोग (फुटओवर) ब्रिज पर जमा थे, जबकि प्लेटफॉर्म तो खाली पड़ा था. इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी. मैंने रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी भीड़ पहले कभी नहीं देखी, त्योहारों के दौरान भी नहीं. प्रशासन के लोग और NDRF के जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन जब भीड़ हद से ज़्यादा हो गई तो उन्हें कंट्रोल करना संभव नहीं था.'

पुलिस का बयान

दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना की रविवार को जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि हमारा मुख्य लक्ष्य भगदड़ के मुख्य कारण की जांच करना है। हम सीसीटीवी फुटेज और उस दौरान की गई घोषणाओं का सारा डेटा एकत्र करेंगे.' उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म में बदलाव के बारे में संभवत: गलत घोषणा के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई और भगदड़ मच गई. प्लेटफार्म नंबर 14 और 15 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पर सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई.