जिस F-35 पर इतराता है ब्रिटेन... वही दे रहा टेंशन, भारत से मदद लेकर भी किस बात से डर रही रॉयल नेवी!

British Royal Navy: जिस फाइटर प्लेन F-35 पर ब्रिटेन इतराता है, वो बीते 6 दिनों से केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 'बेबस' खड़ा है. तकनीकी गड़बड़ी के चलते इस विमान को यहां इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. अब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सका है. भारत ने इस प्लेन को खुले की बजाए हैंगर में सुरक्षित रखना का रॉयल नेवी को ऑफर दिया, जिसे उसने ठुकरा दिया है. रॉयल नेवी इस विमान को गेम चेंजर मानती है, ऐसे में उसे डर है कि हैंगर में रखने पर उसकी कोई भी तकनीक लीक न हो जाए.

केरल में इमरजेंसी लैंडिग की थी

HMS Prince of Wales कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के F-35 B विमान को भारतीय सेना ने सुरक्षा कारणों के चलते केरल में उतरने की इजाजत दी थी. शुरू में माना जा रहा था कि विमानवाहक जहाज से उड़ान भरे इस विमान में ईंधन की कमी या किसी अन्य तकनीकी कारण के चलते इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. विमान में फ्यूल भरने के बाद भी ये उड़ान के लायक तैयार नहीं है. अब इसमें हाइड्रोलिक फेल्योर की आशंका जताई जा रही. इसी के चलते तब से ये बेहद अत्याधुनिक विमान एयरपोर्ट पर ऐसे ही खड़ा है. ऐसे विमानों के लिए स्पेशल इंजीनियर और उपकरण होते हैं. लेकिन यहां इसका कोई बेस न होने के चलते ऐसी कोई मदद नहीं की जा सकती है.

#UPDATE | A few days ago, the F-35 fighter jet of the UK Navy had made an emergency landing due to low fuel, after which the Indian Air Force had provided all required support, including refuelling. However, when the aircraft was going back, it developed a hydraulic failure and… https://t.co/nfwvoerz29

