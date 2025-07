बड़े बेआबरू होकर... 9 अरब रुपये का सबसे ताकतवर 'लड़इया', 22 दिन बाद एयर इंडिया के हैंगर ने हटाया, 25 UK इंजीनियरों की टीम करेगी मरम्मत

पिछले महीने इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से भारत में मौजूद ब्रिटिश लड़ाकू विमान F35B को एअर इंडिया के हैंगर की मदद से केरल के तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हटाया गया है. यूके रॉयल एयर फोर्स की एक तकनीकी टीम इसकी मरम्मत करने और इसे वापस ले जाने की कोशिश करेगी. ब्रिटिश इंजीनियरों ने पहले ही HMS Prince of Wales पर यह जांच और मरम्मत करने की कोशिश की थी लेकिन विमान ठीक नहीं हो पाया. इसलिए अब एक एक्सपर्ट्स की टीम को ब्रिटेन से बुलाया गया.

पिछले महीने 14 जून को इस खतरनाक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग केरल में की गई थी. पिछले 22 दिनों से यह विमान भारत में ही है और इंजीनियर इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं. एएनआई ने बताया कि ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स एयरबस A400M एटलस पर सवार तकनीकी एक्सपर्ट्स की एक टीम एफ-35 जेट का आकलन करने के लिए आज तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंची है.

The F-35 fighter aircraft has been taken to the Air India hangar at Thiruvananthapuram International Airport in Kerala, where a technical team of UK Royal Air Force would try to repair it and take it back: Defence sources pic.twitter.com/AJTZr97p2a

