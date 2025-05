Fact Check: बीती रात भारत पर हुए सारे हमले नाकाम रहे, पाकिस्तानी भारत को नुकसान पहुंचाने का दावा करते रहे, देखिए सब फर्जी थे

India Pakistan war: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. भारत ने आतंकवादियों के ठिकाने क्या खत्म किए मानो पूरा पाकिस्तान बिलबिला उठा. तीन पूर्ण युद्ध और कारगिल के प्रॉक्सी वार में भारत के हाथों पिट चुका पाकिस्तान, भारत ले लड़कर अपने दो टुकड़े करा चुका पाकिस्तान सुधरने को राजी नहीं है. पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत के तीन राज्यों जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती शहरों पर हमले करने की नाकाम कोशिश की भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया. इसके बावजूद पाकिस्तानी ट्रोलर्स और हेटर्स और पाकिस्तानियों के हमदर्द पाकिस्तान के हमलों में भारत को भारी नुकसान के दावे करते रहे.

पाकिस्तानी हैंडल द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेंगेंडा के छलावे में न आएं.

पाकिस्तान और पाकिस्तान के हमदर्दों ने लगातार कई फर्जी वीडियो पोस्ट करके झूठे दावे किए. एक ट्वीट में दावा किया गया कि जम्मू एयरफोर्स बेस पर धमाका हुआ?

ये रही सच्चाई!

ये पोस्ट फर्जी थी.भारत में जम्मू एयरफोर्स बेस पर कई विस्फोटों के झूठे दावों के साथ एक पुरानी तस्वीर प्रसारित की जा रही है.यह तस्वीर अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट की है. यहाँ उस समय की एक रिपोर्ट है: https://al-ain.com/article/1630002029

गलत सूचना के झांसे में न आएं. शेयर करने से पहले हमेशा पुष्टि करें! जम्मू एयरफोर्स बेस पर कोई धमाका नहीं हुआ.

Explosion at Jammu Air Force Base? Here's the truth! An old image is being circulated with false claims of multiple explosions at the Jammu Air Force Base in India.#PIBFactCheck This image is from the Kabul Airport blast in August 2021. Here’s a report from that… pic.twitter.com/y99zbukBGM — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 9, 2025

दूसरे पोस्ट में दावा किया गया कि #पाकिस्तानी सेना द्वारा एक भारतीय चौकी को नष्ट कर दिया गया. ये पोस्ट भी फर्जी निकली.

पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा एक फ़र्जी वीडियो प्रसारित किया जा रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि #पाकिस्तानी सेना द्वारा एक भारतीय चौकी को नष्ट कर दिया गया है. यह दावा पूरी तरह से झूठा है, और वीडियो को मंचित किया गया है. #भारतीय सेना में '20 राज बटालियन' नामक कोई इकाई नहीं है. यह एक समन्वित प्रचार अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य दहशत पैदा करना और जनता को गुमराह करना है.

Staged Video Alert Fake video is being circulated by Pakistani handles alleging that an Indian Post was destroyed by the #Pakistani Army PIBFactCheck: The claim is completely false, and the video is staged There is no unit called “20 Raj Battalion" in the… pic.twitter.com/959rc9OrTH — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 8, 2025

सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक झूठी पोस्ट में दावा किया गया कि #पुराना वीडियो इस दावे के साथ साझा किया गया है कि #पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत पर मिसाइल हमला किया है.

An #old video is being shared on #SocialMedia with the claim that #Pakistan has launched a missile attack on India in retaliation. #PIBFactCheck The video being shared is of the explosive attack that took place in Beirut, Lebanon in the year 2020 Don't fall for the… pic.twitter.com/G8nIIdn6FG — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 8, 2025

शेयर किया जा रहा वीडियो वर्ष 2020 में लेबनान के बेरूत में हुए विस्फोटक हमले का था.

ऐसे मे भारत सरकार और भारत की सेना सभी देशवासियों से अपील करती है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा फैलाए जा रहे #प्रचार के झांसे में न आएं. केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.