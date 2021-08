नई दिल्‍ली: कोविड महामारी (Civid Pandemic) के चलते कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सुविधा दी हुई है. इस दौरान कई ऐसे प्रोजेक्‍ट या नौकरियां सामने आ रही हैं, जिसमें लोगों को घर बैठे ही काम करना है. इसी बीच मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार (Government of India) एक संस्था के सहयोग से वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) काम करने के अवसर उपलब्ध करा रही है.

इस मैसेज की जब सच्‍चाई जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि यह पूरी तरह फर्जी मैसेज है. भारत सरकार ने वर्क फ्रॉम होम काम करने का मौका देने संबंधी कोई घोषणा नहीं की है. ना ही सरकार ने ऐसा कुछ करने की कोई योजना बताई है. लिहाजा ऐसे दावों के बहकावे में न आएं.

It is being claimed in a #WhatsApp message that the Government of India in collaboration with an organisation is providing work from home opportunities.#PIBFactCheck:

▶️This claim is #FAKE

▶️No such announcement has been made by GOI

▶️Do not engage with such fraudulent links pic.twitter.com/hJ4MhMXphu

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 23, 2021