Fact Check: क्या ईरान जंग में शामिल होने जा रहा भारत, US ने बेस यूज करने की मांगी है इजाजत? MEA ने बताया सच

India on Israel Iran War: क्या भारत भी अब ईरान जंग में शामिल होने जा रहा है? क्या US ने भारत से अपने नेवल बेस उसे यूज करने देने की इजाजत मांगी है? इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. अब MEA ने इन पोस्ट के पीछे का सच बताया है.
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India on Fake Post on US Navy Operation: पिछले तीन हफ्ते से चल रही ईरान जंग में क्या अब अप्रत्यक्ष रूप से भारत की एंट्री होने वाली है? क्या यूएस ने ईरान पर हमले के लिए भारत से अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने की प्रमीशन मांगी है? सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे पोस्टों पर विदेश मंत्रालय (MEA) का अहम बयान सामने आया है, जिससे अंदर की सच्चाई उजागर हो गई है. MEA ने क्या कहा, यह जानने से पहले आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर भारत को लेकर क्या कयास लग रहे हैं.
असल में @reportersujan नाम के एक इंटरनेट यूजर ने एक्स पर पोस्ट लिखा कहा कि अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले के लिए भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है. पोस्ट में दावा किया गया कि यूएस, ‘पश्चिमी भारत’ को बेस के रूप में इस्तेमाल कर सकता है. यूजर ने अपनी पोस्ट में भारत-यूएस के बीच हुए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) का हवाला भी दिया.
पोस्ट में अटकलें लगाई गईं कि अमेरिकी नौसेना भारत के कोकण तट पर तैनात हो सकती है और वहीं से अपना ऑपरेशन चला सकती है. यह पोस्ट जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोग जागरूकता के अभाव में बिना वेरिफाई किए ही उसे रिपोस्ट और शेयर करने लगे. इससे जनता में भ्रम और दहशत फैलनी शुरू हो गई.
Fake News Alert!
Please stay alert against such false and baseless claims and posts on social media! pic.twitter.com/oKRc2kefAo
— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) March 21, 2026
इस फर्जी पोस्ट की सूचना मिलते ही विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक यूनिट तुरंत सक्रिय हुई. उसने एक्स पर पोस्ट लिखकर यूजर के दावे को निराधार बताया और लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी और गलत दावों के प्रति सावधान रहें. MEA ने लोगों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.
बताते चलें कि भारत और यूएस के बीच हुए LEMOA केवल लॉजिस्टिक सपोर्ट, आपूर्ति और आपातकालीन सहायता के लिए है. यह समझौता युद्ध या दूसरे देशों पर हमले के लिए नहीं है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जंग में मदद के लिए यूएस की ओर से किसी तरह की कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं किया गया है. भारत सरकार इस जंग के प्रभाव को लेकर चिंतित है और संयम, संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत संकट का समाधान निकालने की अपील करती है.
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