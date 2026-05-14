Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? क्लिप बनाने वाले लड़के ने दुनिया को बताया पूरा सच

Fact Check of Nanhe Miya Flying in Air: आपने अभी तक फिल्मों में हीरो या विलन को उड़ते हुए देखा होगा या फिर उड़न खटोले पर उड़ते हुए इंसान की कहानियां सुनी होंगी. लेकिन सोशल मीडिया पर कल से ही एक उड़ते हुए इंसान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. बिना किसी पैराशूट और मशीन या एक्शन मास्टर की मदद के बरेली में एक आदमी 50 फीट तक हवा में उड़ गया. उस व्यक्ति का नाम नन्हे खान है और वह बरेली के रहने वाले हैं. बुधवार को यूपी में तूफान आया था, जिसमें नन्हे खान भी उड़ गए. सवाल उठता है कि क्या कोई इंसान तूफान में पतंग की तरह 50 फीट ऊंचा उड़ सकता है. ये घटना हुई कैसे और इसके पीछे का विज्ञान क्या है. आपको ये जानना चाहिए.

किसी पतंग की तरह बहते चले गए नन्हे खान

रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार शाम को यूपी के बरेली में अचानक काले बादल छाए. इसके साथ ही 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने लगी. इसी हवा में 55 वर्षीय नन्हे खान टिन शेड के साथ उड़ गए. नन्हे मियां मजदूरी का काम करते हैं. एक बारात घर में काम कर रहे थे. जब तेज हवा चलनी शुरू हुई तो अपने साथियों के साथ टिन शेड को बांध रहे थे. चार लोग रस्सी बांध रहे थे और नन्हे मियां टिन शेड का एंगल पकड़े हुए थे. तभी अचानक ऐसी हवा चली की टिन शेड और उसे पकड़े नन्हे खान हवा में गोते खाने लगे.

नन्हे खान पूरी जान लगाकर टिन शेड को पकडे हुए थे. करीब 30 से 40 फीट तक तो नन्हे खान ने टिन शेड को पकड़े रखा. लेकिन भारी भरकम टिन शेड हाथ से छूट गई और नन्हे खान इसके बाद हवा के बहाव के साथ किसी पतंग की तरह बहते चले गए. वे बारात घर से 100 फीट दूर जा गिरे.

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पैराशूट में बदल गया टिन शेड

नन्हे मियां दूर खेत में जाकर गिरे, जहां सतह नरम थी. इसके बावजूद, हाथ और पांव टूट गए. जिन पर प्लास्टर कर दिया गया है. हालांकि नन्हे खान की जान बच गई. सवाल उठता है कि आखिर नन्हे मियां उड़ती पतंग बन कैसे गए. 150 किलो की टिनशेड पर लटके 70 किलो के नन्हे मियां को हवा कैसे अपने साथ उड़ा ले गई.

भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की भाषा में इसे समझने के लिए आपको एरोडाइनैमिक्स और बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझना होगा. अगर सामान्य भाषा में इसे समझा जाए तो नन्हे मियां ने जिस टिन शेड को पकड़ा हुआ था. उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था. जब तेज हवा इस बड़ी सतह से टकराई तो टिन शेड के नीचे हवा का भयंकर प्रेशर पैदा हुआ. इसके चलते टिन शेड पैराशूट में बदल गया और नन्हे मियां टिन शेड के साथ पतंग बनकर उड़ गए.

50 फीट ऊपर हवा में उड़ गए नन्हे मियां

नन्हे मियां का दावा है कि वो आंधी में जमीन से 50 फीट ऊपर उड़ गए और कई फीट दूर जाकर खेत में गिरे. वहीं पुलिस दावा कर रही है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है. ये वीडियो आज देशभर में वायरल है. लोग इसे लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं. ऐसे में हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां ये हादसा हुआ. हमने उस व्यक्ति से बात की जिसने ये वीडियो बनाया है.

यह वीडियो वहीं पास में रहने वाले रेहान नाम के लड़के ने बनाया था. उसने जी न्यूज को बताया कि जब तेज आंधी आई तो वो छत पर उसका वीडियो बना रहा था. तभी उसने देखा कि सामने बारात घर में एक आदमी टिन शेड के साथ ऊपर की ओर लटका हुआ था. अचानक आंधी ने उस शेड को उखाड़कर हवा में उछाल दिया. इसके साथ ही उस शेड पर लटका आदमी भी करीब 50 फीट ऊपर हवा में उड़ गया और 70-80 फुट दूर खेत में जा गिरा. इसके बाद उसने शोर मचाया, जिसके बाद लोग उसकी जान बचाने के लिए दौड़े.

जांच में सही निकला उड़ने का वीडियो

जी न्यूज की तफ्तीश में सामने आया कि वह वीडियो फर्जी नहीं बल्कि असली था और नन्हे मियां वाकई 50 फुट हवा में उड़ गए थे. हालांकि, वे जमीन से इतना ऊपर नहीं उड़े थे बल्कि करीब 30 फुट ऊंचे टिन शेड के ऊपर पहले से काम कर रहे थे. तेज आंधी ने उन्हें 20 फीट और ऊपर उछाल दिया. जिसके चलते वे करीब 50 फुट तक ऊपर उड़कर दूर जा गिरे.