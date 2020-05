कोरोना के मद्देनजर सरकार ने बनाया अगस्त तक के लिए ये खास प्लान? जानिए वायरल मैसेज का सच

नई दिल्ली: कोरोना काल (Coronavirus) में अफवाहों का दौर तेज है. हर दिन सोशल मीडिया पर कोई न कोई गलत मैसेज वायरल हो रहा है. अब सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है कि मोदी सरकार (Modi Government) ने कोरोना वायरस (COVID-19) को ध्यान में रखते हुए एक रोडमैप बनाया है. जिसमें चरणबद्ध तरीके से देश में लगे प्रतिबंधों को हटाने की बात कही जा रही है. वायरल हो रहे इस फैक मैसेज को पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने गलत बताया है.

जानिए क्या किया जा रहा दावा-

मैसेज में दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई रोक (प्रतिबंध) को हटाने के लिए सरकार ने 5 चरणों का एक रोडमैप तैयार किया है. सभी फेस तीन हफ्तों के लिए रिव्यू प्रक्रिया में रहेंगे. नीचे बताई गई तारीखों से देश में यह रोडमैप शुरू होगा-

चरण 1- 18 मई

चरण 2- 8 जून

चरण 3- 29 जून

चरण 4- 20 जुलाई

चरण 5- 10 अगस्त

मैसेज में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर कोरोना वायरस के केस इस दौरान बढ़ते हैं, तो पहले की तरह ही रोक लगाई जा सकती है.

Claim: A so-called 3-week, 5-phase "roadmap", purportedly made

by the Government, to ease #COVID19India restrictions is being circulated on Whatsapp.#PIBFactCheck: #Fake news.This roadmap is not made by our Government, but by that of some other country pic.twitter.com/20duABJP9V

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 12, 2020