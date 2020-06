Sanitizer के लगातार इस्तेमाल से हो सकता है कैंसर? पढ़ लें वायरल मैसेज के दावे का पूरा सच

नई दिल्ली: कोरोना संकट (Coronavirus) काल में अफवाहों का दौर तेज है. अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में सैनिटाइजर (Hand Sanitizer) के लगातार इस्तेमाल से कैंसर और त्वचा संबंधी रोग होने का दावा किया जा रहा है. देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सैनिटाइजर (Hand Sanitizer) को लेकर किये जा रहे इस दावे की सच्चाई पीआईबी (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने बताई है.

वायरल हो रहा ये मैसेज-

सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग शेयर की जा रही है. जिसकी हेडलाइन है- 'सेनेटाइजर खतरनाक, साबुन का करें उपयोग.' इस खबर में दावा किया गया है कि एक शोध में खुलासा हुआ है कि सैनिटाइजर के 50-60 दिन लगातार इस्तेमाल करने से कैंसर-त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता है.

Claim: A newspaper report states that continuous use of sanitizer for 50-60 days can lead to harmful skin disease & cancer

This information is false.Use of hand sanitizers does not harm humans. Hand sanitizers with 70% alcohol content is recommended for protection against #COVID pic.twitter.com/QprHaHZELv

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 2, 2020