Coronavirus को लेकर तेजी से वायरल हो रहा ये मैसेज, जान लीजिए पूरा सच

नई दिल्ली: कोरोना संकट काल में सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर तेज है. अब कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस नहीं है. कोरोना को लेकर वायरल हो रहे इस मैसेज का पूरा सच पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने बताया है.

क्या किया जा रहा दावा-

वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 वायरस नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया है. जिसका एस्पिरिन से इलाज किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Claim- A widely circulated video on social media claims that #Covid19 is a bacteria & which can be treated with aspirin#PIBFactCheck- This is #Fake. Coronavirus is a virus and there is no specific medicinal cure available yet. pic.twitter.com/ESPzEZ6WgT

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 4, 2020