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क्या बंगाल से भागने लगे घुसपैठिए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो का आखिर क्या है सच?

पश्चिम बंगाल की नई सरकार घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दावा किया जा कहा है कि बंगाल से घुसपैठिए खुद जाने लगे हैं. आइए आपको पूरी डिटेल बताते हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 28, 2026, 08:12 PM IST
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क्या बंगाल से भागने लगे घुसपैठिए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो का आखिर क्या है सच?

West Bengal: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद घुसपैठ के खिलाफ एक्शन जारी है. राज्य के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बंगाल से घुसपैठियों को  भगाया जाएगा. इन सबके बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार आने के बाद बंगाल में अवैध रुप से रहने वाले बांग्लादेशी खुद वापस जा रहे हैं. एक ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. 

दरअसल, इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो जमकर प्रसारित हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में एक विशेष समुदाय के लोग चलते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक फ्लाईओवर पर और उसके आसपास भारी भीड़ चलती हुई दिखाई दे रही है. एक शख्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि देखिए पश्चिम बंगाल में आपके एक वोट की ताकत. इस वीडियो पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि यह वीडियो कहां का है और कब का है. 

क्या सच में घुसपैठिए छोड़ रहे बंगाल? 

हाल में ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बंगाल से घुसपैठिए खुद बाहर निकलने लगे हैं. इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक फ्लाइओवर के पास से गुजर रहे हैं. एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि बंगाल साफ हो रहा है....यह देखना एक सपने जैसा था. यह हिंदुओं की एकता की ताकत और भाजपा को वोट देने की ताकत है. बांग्लादेशी अपने देश लौट रहे हैं.

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हालांकि, जब इस वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, तो पाया गया कि वीडियो पश्चिम बंगाल का ही है, लेकिन अभी का नहीं है. यह वीडियो जनवरी का है. वीडियो उस वक्त का है, जब राज्य में टीएमसी की सरकार थी. वीडियो में मुस्लिम धार्मिक सभा, बिस्वा इज्तेमा में भाग लेने वाले लोग नजर आ रहे हैं. 

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क्या है वीडियो की सच्चाई?

फैक्ट चेक में पाया गया कि जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वह जनवरी का है. इंटरनेट पर वायरल क्लिप हुगली बिस्वा इज्तेमा कार्यक्रम की है. बता दें कि बिस्वा इज्तेमा एक बड़ा इस्लामी धार्मिक आयोजन है, जहां पर लोग प्रार्थना और धार्मक चर्चाओं के लिए एकत्रित होते हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, इसी साल जनवरी के महीने में बिस्वा इज्तेमा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के दादपुर स्थित पुइनान में शुरू हुआ और 5 जनवरी को समाप्त हुआ था. 

पहले भी इस वीडियो पर हुए कई दावे 

ध्यान देने वाली बात है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब बिस्वा इज्तेमा का कोई वीडियो अवैध अप्रवासियों के पलायन के दावे के साथ वायरल हुआ है. इससे पहले भी कई बार एक ही वीडियो अलग-अलग दावे के साथ वायरल हुआ है. 

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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