Fact Check: आपके पास भी तो नहीं आया Indian Railway में नौकरी का ये Offer Letter?

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर रेलवे में नौकरी का एक ऑफर लेटर तेजी से वायरल हो रहा है. इस ऑफर लेटर में दावा किया जा रहा है कि रेलवे ने क्लर्क पद के लिए वेकेंसी निकाली है और इस पद के लिए अप्लाई करने वालों को ऑफर लेटर भेजा है. पत्र में दावा किया गया है कि, भारतीय रेल (Indian Railway) में क्लर्क की वेकेंसी में नियुक्ति को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. तेजी से वायरल होते लेटर पर अब सरकार की ओर से सफाई आई है.

क्या है हकीकत?

सोशल मीडिया पर वायरल पत्र के दावे के मुताबिक, रेल मंत्रालय ने उम्मीदवारों को ऑफर लेटर जारी किए हैं. आवेदकों को भारतीय रेलवे में क्लर्क के पद के लिए नियुक्त किया गया है. लेकिन ये ऑफर लेटर फर्जी निकला. प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के PIB Fact Check ट्विटर हैंडल पर इस बाबत जानकारी दी गई है. PIB ने ट्विटर पर इस लेटर के फर्जी और भ्रामक होने की सूचना दी है. पीआईबी ने लिखा है, 'एक क्लर्क के पद के लिए उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर एक ऑफर लेटर जारी किया गया है. #PIBFactCheck यह पत्र #Fake है. RailMinIndia ने ऐसा कोई ऑफर लेटर जारी नहीं किया है.'

An offer letter allegedly issued by the Ministry of #Railways for the appointment of a candidate to the post of a clerk#PIBFactCheck: This letter is #Fake. @RailMinIndia has not issued any such offer letter. pic.twitter.com/bNl5JZ8FrB

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 5, 2021