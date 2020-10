नई दिल्ली: प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो ने अमरीश पुरी की दो तस्वीरें साझा करते हुए फेक न्यूज शेयर करने वालों पर तंज कसा है. अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर अमरीश पुरी (Amrish Puri) का फेक न्यूज (Fake News) से क्या लेना देना? इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है लेकिन ये खबर सही है कि सरकार अमरीश पुरी के नाम और उनकी फोटो का पूरा सहारा ले रही है फेक न्यूज के खिलाफ कैम्पेन में.

दरअसल, सरकार की तरफ से फेक न्यूज को पकड़ने और उनका खंडन करने का काम प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो (PIB) को दिया गया है. पीआईबी के अधिकारी मीडिया पर पैनी नजर रखते हैं, सरकार के सभी कार्यक्रमों, योजनाओं की प्रेस रिलीज बनाते हैं, उनको मीडिया में कैसे जगह मिलती है उसका ध्यान रखते हैं और हर सरकारी जानकारी सही तरीके से निजी मीडिया को मिले, उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखते हैं. बता दें कि जब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है, रोज तमाम खबरें वॉट्सऐप और फेसबुक, ट्विटर आदि पर शेयर होती हैं. इनमें से तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में होती हैं. उनके खंडन का काम भी पीआईबी के जिम्मे है.

ये भी पढ़ें- अचानक बढ़े तनिष्क के खरीदार, दुकानों पर जमा होने लगी भारी भीड़; जानिए वजह

PIB की टीम करती है फैक्ट चेक

पीआईबी ने इसके लिए अलग से फैक्ट चेक टीम बनाई है, जो उसी नाम से बने ट्विटर अकाउंट पर फैक्ट चेक करके सही जानकारी देती है. अक्सर वो अखबारें, टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ छपने वाली फर्जी खबरों की जानकारी देते रहते हैं. लेकिन मंगलवार को लोग उस वक्त चौंक गए, जब पीआईबी फैक्ट चेक अकाउंट पर अमरीश पुरी दिखे. वो ट्वीट आप भी देखिए

Babuji understands the menace of #FakeNews and the importance of #FactCheck.

Share WhatsApp forwards only after checking and verifying the #Facts or simply send us the snapshot/ URL of the questionable forward to +91 8799711259. #PIBFactCheck #DDJL25 #25YearsOfDDLJ pic.twitter.com/zpZAWFpSR4

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 20, 2020