अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा या फडणवीस, अब किसे मिली महाराष्ट्र के खजाने की चाबी?

दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार (31 जनवरी) को महाराष्ट्र की उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके साथ ही वह राज्य की पहली महिला उप-मुख्यमंत्री बन गईं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:21 PM IST
Sunetra Pawar Portfolio: दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार (31 जनवरी) को महाराष्ट्र की उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके साथ ही वह राज्य की पहली महिला उप-मुख्यमंत्री बन गईं. शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे. शपथ ग्रहण के बाद सुनेत्रा पवार के विभागों को लेकर औपचारक ऐलान कर दिया गया है. सुनेत्रा को राज्य उत्पाद शुल्क मंत्रालय, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक विकास और औकाफ मंत्रालय दिया गया है.

सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र सरकार के तीन मंत्रालय मिले हैं. वहीं इसके पहले उनके पति और पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के पास भी वित्त मंत्रालय सहित ये मंत्रालय थे. अब वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद संभालेंगे. ऐसे में मौजूदा वित्त वर्ष का राज्य बजट भी खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ही पेश करेंगे. सीएम फडणवीस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्रालय की जानकारी दे दी है. देवेंद्र फडणवीस ने वित्त मंत्रालय के साथ-साथ प्लानिंग विभाग भी अपने पास रखा है. इसके पहले साल 2023 में भी फडणवीस के पास वित्त मंत्रालय था. 

सुनेत्रा पवार को मिले ये मंत्रालय
फडणवीस सरकार द्वारा जारी किए गए लेटर में बताया गया कि डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को तीन मंत्रालय दिए गए हैं, जिसमें राज्य उत्पाद शुल्क मंत्रालय, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक विकास और औकाफ मंत्रालय शामिल हैं. सीएम फडणवीस के भेजे गए लेटर पर राज्यपाल अचार्य देवव्रत ने अपनी मुहर लगा कर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं.

  • राज्य उत्पाद शुल्क

  • खेल और युवा कल्याण

  • अल्पसंख्यक विकास और औकाफ (AUQAF)

पीएम मोदी ने दी सुनेत्रा को बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'सुनेत्रा पवार जी को महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने पर शुभकामनाएं.'  उन्होंने आगे कहा कि सुनेत्रा पवार इस पद को संभालने वाली राज्य की पहली महिला हैं, जो महाराष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. पीएम मोदी ने आगे लिखा कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि सुनेत्रा पवार राज्य के लोगों की भलाई के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगी. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि वह स्वर्गीय अजित पवार के विज़न को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

MaharashtraSunetra PawarDevendra Fadanvis

