योगी की राह चले फडणवीस, महाराष्ट्र में भी अब धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी; कैबिनेट ने दी हरी झंडी

Maharashtra Anti Love Jihad Law: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते दिख रहे हैं. वे भी अब महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी में हैं. इसके लिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी.
Trending Photos
Maharashtra Anti Conversion Law Latest News: देश में 'लव जिहाद' के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कई राज्य एक-एक करके एंटी कन्वर्जन कानून बना रहे हैं. इस कड़ी में नया नाम अब महाराष्ट्र का जुड़ने वाला है. सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब कानून विभाग प्रस्ताव बनाकर असेंबली में विधेयक पेश करेगी. राज्य के दोनों सदनों की मंजूरी और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून अमल में आ जाएगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.