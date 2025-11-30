Advertisement
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल

Faisal Patel: फैसल ने कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हाईकमान के आदेश मानते हैं. उन्होंने खुद को अभी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर स्थाई सदस्य माना है. सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से की गई पोस्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सफाई दी है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 30, 2025, 05:49 PM IST
Faisal Patel denies new party: कांग्रेस के पूर्व नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने नई पार्टी बनाने के फैसले पर अपना पक्ष रखा है. फैसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे. इस बाबत फैसल ने कहा कि पूरे भरूच जिले से मेरा टिकट रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके कारण हमारे समर्थक नाराज हो गए थे. इतना ही नहीं उनके समर्थक उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.  

पोस्ट पर दी सफाई
फैसल ने कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हाईकमान के आदेश मानते हैं. उन्होंने खुद को अभी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर स्थाई सदस्य माना है. सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से की गई पोस्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सफाई दी है. फैसल ने कहा कि मैंने अपनी राय सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने समर्थकों से सुझाव मांगा था. क्योंकि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हैं. फैसल पटेल ने कांग्रेस का इस स्थिति से निपटने के लिए नया तरीका अपनाने की नसीहत भी दी है. 

सोशल मीडिया पर पोस्ट

कांग्रेस के पूर्व नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर जमकर बवाल देखने को मिला था. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए फैसल पटेल ने नई कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए थे. हालांकि फैसल ने अब सफाई देते हुए कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ने की बात कही है. फैसल ने खुद को कांग्रेस हाईकमान के आदेशों पर काम करने वाला कार्यकर्ता भी कहा है. हालांकि, फैसल की सोशल मीडिया पोस्ट पर विरोधी खेमे ने जमकर चुटकी ली थी. दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस के बीच खीचतान के चलते हाईकमान परेशान था, लेकिन अंतत: सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की साथ खाना खाते हुए तस्वीरें सामने आने के बाद मामला शांत नजर आ रहा है. 

 

