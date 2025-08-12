सोनिया के करीबी.. दिग्गज कांग्रेसी के बेटे ने PM मोदी के लिए जो कहा, राहुल गांधी को पसंद नहीं आएगा
सोनिया के करीबी.. दिग्गज कांग्रेसी के बेटे ने PM मोदी के लिए जो कहा, राहुल गांधी को पसंद नहीं आएगा

Faisal Patel: फैजल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने संकट से बाहर निकालते हुए शानदार नेतृत्व किया और हमारी सैन्य ताकत ने बेहतरीन काम किया.  उन्होंने यह भी कहा कि वह कुछ समय के लिए राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:05 PM IST
सोनिया के करीबी.. दिग्गज कांग्रेसी के बेटे ने PM मोदी के लिए जो कहा, राहुल गांधी को पसंद नहीं आएगा

राजनीति के शौकीन छात्रों को वो दिन याद होंगे जब बतौर सीएम नरेंद्र मोदी अपने खुद के ही स्टेट से आने वाले एक दिग्गज कांग्रेस नेता की कभी जमकर तारीफ कर देते थे तो कभी तंज कसना नहीं भूलते थे. ये कोई और नहीं दिवंगत अहमद पटेल थे. अपने दौर में अहमद पटेल सोनिया गांधी के सबसे खास नेताओं में शुमार थे. अब उन्हीं अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है. ऐसे समय पर जब कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है. इसीलिए यह टिप्पणी राहुल गांधी को शायद ही पसंद आए. फैजल ने पीएम मोदी ही नहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी नाम लिया है. 

उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता..
असल में न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में फैजल पटेल ने कहा कि जो सरकार चला रहे हैं उनसे बेहतर नहीं हो सकता है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने संकट से बाहर निकालते हुए शानदार नेतृत्व किया और हमारी सैन्य ताकत ने बेहतरीन काम किया. फैजल ने यह भी कहा कि वह कुछ समय के लिए राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं. लेकिन कांग्रेस के सदस्य हैं. 

'कांग्रेस पार्टी अपनी ही दुनिया में रहती है'
इतना ही नहीं फैजल ने विदेश मंत्री जयशंकर की तारीफ करते हुए कहा कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं. जिस तरह मोदी जी ने नौकरशाहों को नेता बनाकर मंत्रालय की जिम्मेदारी दी यह बहुत अच्छा कदम है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी ही दुनिया में रहती है और उसे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है. हालांकि उन्होंने राहुल गांधी को मेहनती और बुद्धिमान नेता बताया. लेकिन शीर्ष नेतृत्व के सलाहकारों पर सवाल उठाए.

चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया
एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले ही फैजल पटेल ने नाराजगी जताई थी कि लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया. उन्होंने यह भी खुलकर कहा कि उनके पिता की पारंपरिक सीट को आम आदमी पार्टी के खाते में डालना कांग्रेस का गलत फैसला था. बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अहमद पटेल कांग्रेस में सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक थे.

