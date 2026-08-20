/CBI या ED का डर बना ठगों का सबसे बड़ा हथियार, रेड के दौरान क्या करे आम इंसान; CBI अफसर ने बताया तरीका

ऐसी खबरें भला किसे पसंद नहीं होंगी, जो स्कैम, धोखाधड़ी और फ्रॉड के नए-नए तरीकों से आगाह करती हों. देश में ऐसे कई चौंकाने वाले केस हो चुके हैं, जो देशभर की सुर्खियां बने. ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग आपको उस आभासी दुनिया में ले जाती है, जहां कुछ किरदारों और घटनाओं के जरिए आप शुरू से अंत तक बंधे रहते हैं. और इस तरह खुद जागरूक होकर, दूसरों को भी ऐसे फर्जी अफसरों की रेड से बचा सकते हैं. इस खबर में आपको बताएंगे कि नए-नए स्कैम के मामलों से कैसे बचें, क्योंकि दिल्ली के रोहिणी की घटना बताती है कि अगर समय रहते नहीं चेते तो सबका नंबर आएगा.
कुछ लोग खुद को सीबीआई की टीम बताकर तलाशी के लिए घर में दाखिल होना चाह रहे थे. हालांकि कारोबारी की पत्नी की सूझबूझ और कुछ पड़ोसियों के दखल से फिल्मी स्टाइल में डाली जा रही रेड नाकाम हो गई. पुलिस को मिली शिकायत में पीड़ित परिवार ने बताया कि कुछ संदिग्ध लोग सीबीआई के मार्क और लोगो वाले कपड़े पहने थे. उनके पास कुछ आइडेंटिटी कार्ड भी थे.
उन्होंने रेड डालने की बात कहकर गेट खोलने को कहा. महिला ने गेट खोलने से इनकार करते हुए कुछ सर्च वारंट दिखाने की मांग की. कथित सीबीआई टीम कुछ देर घर के बाहर रुकी और गेट खोलने का दबाव बनाती रही. इस तरह रोहिणी की ये आपराधिक वारदात घटने से बच गई, लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ न हो जाए तो कैसे बचें, इसके लिए ज़ी न्यूज़ की टीम ने एक्सपर्ट से बात की.
इस पर CBI की चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बीना यादव ने ज़ी न्यूज़ डिजिटल के पाठकों और दर्शकों बताया कि अगर आपके पास CBI के नाम से कोई नोटिस या समन आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले उसकी सच्चाई की जांच कीजिए. CBI ने इसके लिए ‘ABHAY’ सिस्टम शुरू किया है. आप फौरन CBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ABHAY पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करें और मिले हुए नोटिस की कॉपी अपलोड करें.
आपको बताते चलें कि सीबीआई की जांच के प्रॉसेस की बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई CBI बिना जज के वारंट लिए रेड नहीं कर सकती है. अगर कागज या जांच टीम संदिग्ध लगे तो फौरन कुछ नंबरों को कॉल करके सीबीआई या लोकल पुलिस को खबर दी जा सकती है.
ABHAY बताएगा कि नोटिस असली है या फर्जी होने की आशंका है. बीना यादव का ये भी कहना है कि एक बात हमेशा याद रखिए कानून में ‘डिजिटल अरेस्ट’ नाम की कोई व्यवस्था नहीं है. कोई फोन पर डराकर पैसे मांगे या रोहिणी ऐसे केस में रेड या अरेस्ट की बात करे, तो बिल्कुल घबराएं नहीं और पैसे ट्रांसफर न करें. बल्कि अगर कोई किसी भी तरह की रिश्वत मांगे तो 011-24367887 और 9650394847 पर कॉल करके इसकी शिकायत दे सकते है.'
मसलन अगर CBI किसी की शिकायत पर प्रारंभिक जांच शुरू करती है जिसको PE कहते हैं, PE बिना FIR दर्ज किए भी हो सकती है. ऐसे हालात में CBI किसी के घर मे सर्च नहीं कर सकती सिर्फ रूरत के हिसाब के दस्तावेज या सवालों के जवाब देने का अनुरोध ही कर सकती है. हालांकि अगर किसी के खिलाफ केस बनता है तो RC मतलब रेगुलर केस दर्ज करके कोर्ट से सर्च वारंट लेकर रेड की जाती है. इसी तरह से जांच में अन्य जरूरत पड़ने पर लोकल थाने में जानकारी दी जाती है.
आमतौर पर किसी स्थान पर रेड करने के लिए अदालत से 'सर्च वारंट' लिया जाता है, जिसमें उस जगह और तलाशी के कारणों का जिक्र होता है. इसके साथ ही कानून के मुताबिक रेड के समय कम से कम दो स्थानीय और स्वतंत्र गवाहों का होना जरूरी होता है, ताकि कार्रवाई में पारदर्शिता रहे. टीम घर या ऑफिस में आने से पहले अपने विभाग का आईडी कार्ड दिखाती है. तलाशी के दौरान जो भी संदिग्ध दस्तावेज, नकदी या सामान मिलता है, उसका पंचनामा यानी लिस्ट मौके पर ही तैयार की जाती है. उस पंचनामे पर जांच अधिकारियों कुछ गवाहों और उस जगह के मालिक के साइन होते हैं. जांच और पूछताछ के दौरान आरोपियों और गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं. 'केस डायरी' बनती है. अब तो पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां पूछताछ और रेड दोनों के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती हैं.
किसी रााज्य की पुलिस अगर किसी केस में रेड करती है तो उसको भी कोर्ट से सर्च वारंट लेना जरूरी होता है. स्टेट पुलिस अपने केस में जरूरत के हिसाब से देश के किसी भी राज्य में रेड कर सकती है लेकिन लोकल पुलिस के बताना भी रूरी होता है. फिर चाहे रेड मारने से पहले बताती है या रेड मारने के बाद अरेस्ट मेमो दिखाकर संबंधित कोर्ट में तब पेश करती है जब दिल्ली या उस थाने में ले जाने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लगता है. तो आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लाकर अपनी कोर्ट में पेश करती है.
स्टेट पुलिस से अलग ईडी (ED) को PMLA के केस में पावर्स ज्यादा दी हुई है. ईडी को रेड या सर्च करने के लिए पहले कोर्ट से ऑर्डर लेना जरूरी नहीं है. ईडी के जॉइंट डायरेक्टर के पास PMLA के तहत इतनी पावर्स है कि वो खुद सर्च करने के ऑर्डर दे सकते हैं.
रेड हो या किसी भी केस की पड़ताल पुलिस या सीबीआई की टीम नियम और कानूनों के साथ ही करती है. देश का कानून कहता है कि अगर घर में कोई महिला अकेली है तो उससे पूछताछ के लिए महिला पुलिसकर्मी का साथ होना जरूरी है. घर में जांच करने के लिए पुलिस या संबंधित टीम के पास सक्षम अधिकारी का सर्च वारंट होना चाहिए.
सीबीआई की रेड बताकर कोई अधिकारी परेशान करे तो सबसे पहले उसका आईकार्ड मांगकर चेक करें. पूछताछ शुरू होने से पहले आप सेफ साइड अपने वकील को मौके पर बुलाकर उससे कानूनी सलाह ले सकते हैं.
रोहिणी के केस में महिला ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया. ऐसे में अगर आपको घर पर पूछताछ करने आई टीम पर डाउट है तो पुलिस के नंबर 112 या 100 पर डायल करके अपना संदेह दूर कर सकते हैं.