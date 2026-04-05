DNA: ऑनलाइन शॉपिंग के फर्जीवाड़े का विश्लेषण, रेटिंग माफिया के डिजिटल ठगी का पर्दाफाश !

इंटरनेट की दुनिया में हर चीज सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कंपनियां कई बार पैसे देकर भी ए-वन रेटिंग्स ले लेती हैं. इसके लिए बस उनको पैसे खर्च करने होते हैं. लेकिन आप इस स्कैम से बच सकते हैं. लेकिन कैसे जानिए.
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Fake Online Rating: क्या आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त फाइव स्टार रेटिंग देखकर आंख मूंदकर सामान ऑर्डर कर देते हैं. अगर हां तो सावधान हो जाइए क्योंकि ब्रिटेन के एक ब्यूरो ने एक ऐसे रेटिंग माफिया का पर्दाफाश किया है जो पैसों के दम पर फर्जी रिव्यू छपवाकर घटिया सामान को नंबर 1 बना देता है.
ऑनलाइन दुनिया में भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी है. हम कोई भी सामान खरीदने, होटल बुक करने या डॉक्टर चुनने से पहले दूसरों के अनुभव यानी रिव्यू पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रेटिंग को आप सच मान रहे हैं उनमें से करीब 30 फीसदी रिव्यू पूरी तरह फर्जी होते हैं.
साल 2025 में इन फर्जी रिव्यू की वजह से दुनिया भर के ग्राहकों को करीब 787 अरब डॉलर यानी लगभग 65 लाख करोड़ रुपये का चूना लगा है.ये वो पैसा है जो लोगों ने गलत या खराब सामान खरीदने में बर्बाद कर दिया.इस फेक रिव्यू में बड़ी-बड़ी नामी गिरामी कंपनियों के प्लेटफॉर्म शामिल हैं.
एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी प्रोडक्ट पर फर्जी पॉजिटिव रिव्यू डलवा दिए जाएं तो पहले दो हफ्तों में उसकी बिक्री 12.5 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. वहीं कंपटीशन को खत्म करने के लिए प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के खिलाफ फेक नेगेटिव रिव्यू का भी सहारा लिया जाता है.
इससे किसी अच्छे भले बिजनेस की कमाई 25 प्रतिशत तक गिर सकती है.आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कैसे काम करता है ये फर्जीवाड़ा? असल में ये खेल बहुत शातिर तरीके से खेला जाता है. कंपनियां ऐसी एजेंसियों को पैसे देती हैं, जो सैकड़ों नकली अकाउंट्स से फाइव स्टार रेटिंग और तारीफों के पुल बांध देते हैं और अब इस खेल में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एंट्री हो गई है.
अब इंसान को बैठकर लिखने की जरूरत नहीं है. चैटबॉट्स चंद सेकंड में हजारों ऐसे रिव्यू लिख देते हैं, जो एकदम असली लगते हैं. जून 2023 से अब तक AI से लिखे गए फर्जी रिव्यू में 80 फीसदी तक का इज़ाफा देखा गया है.
गूगल, एमेजॉन और ट्रिपएडवाइजर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स दावा तो करते हैं कि वो फर्जीवाड़े के खिलाफ हैं लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. हालांकि पिछले कुछ सालों में अकेले गूगल ने 17 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी तोड़ने वाले रिव्यू हटाए फिर भी 10 प्रतिशत से ज्यादा कचरा वहां मौजूद हैं. एमेजॉन पर तो कुछ कैटेगरीज जैसे कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स में आधे से ज्यादा रिव्यू संदिग्ध पाए गए हैं.
अब इस मायाजाल को आप कैसे तोड़ सकते हैं मतलब आप इस फर्जी रिव्यू को कैसे पहचानें इस पर भी आपको जानकारी दे देते हैं. इस डिजिटल जाल से बचने के कुछ आसान तरीके हैं.
सबसे पहले भाषा पर गौर करें अगर रिव्यू में बहुत ज्यादा तारीफ है और कोई ठोस जानकारी नहीं है तो वो फर्जी हो सकता है.
अगर आपको कई रिव्यू में एक जैसी लाइनें या शब्द दिखें तो समझ जाइए कि ये रोबोट या पेड राइटर्स का काम है.
रिव्यू देने वाले के नाम पर क्लिक करके उसका प्रोफाइल चेक करें. अगर उसने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को रेटिंग दी है तो उस पर भरोसा न करें.
सामान खरीदने से पहले कम से कम दो तीन अलग अलग वेबसाइट्स पर उसके रिव्यू जरूर चेक करें.
भारतीय ई कॉमर्स मार्केट में अब ऐसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स सक्रिय हैं, जो रिव्यूज बेचने का काम करते हैं. यहां किसी भी घटिया प्रोडक्ट को सिर्फ 10 से 50 रुपये में एक फाइव स्टार रेटिंग और मनचाही तारीफ मिल जाती है.
भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो-BIS ने फर्जी रिव्यू को रोकने के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की है, उसे तकनीकी रूप से IS नाइटीन हंड्रेड 2022 नाम दिया गया है. यह गाइडलाइन भारत में उन सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लागू होती है जो कस्टमर रिव्यू पब्लिश करते हैं. इसके तीन सबसे अहम हिस्से हैं.
कंपनियों के लिए अब यह अनिवार्य है कि वे रिव्यू लिखने वाले की सत्यता की जांच करें. इसके लिए गाइडलाइन में कई तरीके बताए गए हैं जैसे ईमेल वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना, या फिर कैप्चा का इस्तेमाल करना. मकसद साफ है कि कोई रोबोट या फेक आईडी से थोक में रिव्यू न डाल पाए.
प्लेटफॉर्म्स को अब रिव्यू पब्लिश करने से पहले एक सख्त फिल्टर प्रोसेस से गुजरना होगा. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो रिव्यू दिख रहे हैं, वे किसी लालच या पैसे देकर नहीं लिखवाए गए हैं.
गाइडलाइन के मुताबिक कंपनियों को अपनी रिव्यू पॉलिसी वेबसाइट पर साफ अक्षरों में लिखनी होगी. वे अपनी मर्जी से सिर्फ अच्छे रिव्यूज को ऊपर और खराब रिव्यूज को नीचे नहीं छुपा सकते.
अभी यह गाइडलाइन स्वैच्छिक है, लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म इसका पालन नहीं करता और ग्राहकों को गुमराह करता पाया जाता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी-CCPA उन पर भारी जुर्माना लगा सकती है.
ऑनलाइन शॉपिंग की इस चमक धमक वाली दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती. कंपनियां आपके मनोविज्ञान से खेल रही हैं वो जानती हैं कि आप भीड़ के पीछे भागते हैं.
इसलिए अगली बार जब आप 5 स्टार रेटिंग रिव्यू देखें तो थोड़ा रुकें और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें याद रखिये आपकी एक सतर्कता न सिर्फ आपके पैसे बचाएगी बल्कि इन डिजिटल ठगों की कमर भी तोड़ेगी डिजिटल इंडिया के दौर में भरोसा करें लेकिन जांच के बाद.
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