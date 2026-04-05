DNA: कहीं आप तो नहीं कर रहे नकली टूथपेस्ट से ब्रश? बड़े घोटाले का भंडाफोड़; जानकर रह जाएंगे हैरान

Fake Toothpaste Factory Busted: एक बहुत मशहूर एड फिल्म थी, जिसकी लाइनें थीं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है.लेकिन आज हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपका टूथपेस्ट नकली है? सुबह उठते ही ज्यादातर लोग आमतौर पर सबसे पहले ब्रश करते हैं.. लेकिन अगर आपको पता चले कि हर सुबह आप नकली टूथपेस्ट से ब्रश कर रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा. कैसा लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल आप दांतों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, वो आपके दांतों को बीमार कर देगा.देश की राजधानी दिल्ली में नकली टूथपेस्ट बनाने वाली बहुत बड़ी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है.

दिल्ली के कंझावला में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा. इस नकली टूथपेस्ट फैक्ट्री में एक बड़े ब्रांड का लेबल लगाकर नकली टूथपेस्ट की पैकिंग की जा रही थी. दो नीले ड्रम में रखे जेल को टूथपेस्ट के ट्यूब में भरकर बेचा जा रहा था.अगर आप दिल्ली या इसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप भी नकल के इस खेल का शिकार हो गए होंगे.

3000 ट्यूब्स किए गए बरामद

इस फैक्ट्री में बहुत सफाई से इस नकली पेस्ट की पैकिंग की जा रही थी. नकली टूथपेस्ट की इस फैक्ट्री से पुलिस ने टूथपेस्ट के 3000 ट्यूब्स बरामद किए हैं. 11 हजार से ज्यादा खाली ट्यूब मिले हैं. और करीब 130 किलो नकली टूथपेस्ट मिला है.

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हैरानी की बात तो ये है कि ये सब देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम चल रहा था. नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री को दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में चलाया जा रहा था. हमारी टीम नकली टूथपेस्ट की इस फैक्ट्री तक पहुंची. छापेमारी के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है.

नकली टूथपेस्ट की ये फैक्ट्री दिल्ली में मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही सतर्क रहना चाहिए..इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये नकली टूथपेस्ट आप तक नहीं पहुंच सकता है। मित्रों, ये फैक्ट्री पिछले 6 महीने से चल रही थी.

पुलिस ने नकली टूथपेस्ट फैक्ट्री के मालिक हरिओम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है. ये पता लगाया जा रहा है कि

अभी तक इस फैक्ट्री में नकली टूथपेस्ट के कितने ट्यूब बनाए गए हैं.

नकली टूथपेस्ट की सप्लाई कहां कहां की गई है..

नकली टूथपेस्ट की सप्लाई चेन में मददगार कौन हैं.

जरा सोचिये..लोग खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मार्केट से महंगा टूथपेस्ट ये सोचकर लाते हैं कि इसका इस्तेमाल करने पर दांत मजबूत रहेंगे..मसूड़े स्वस्थ रहेंगे.. लेकिन बदले में आपको इसी पैकिंग के अंदर नकली टूथपेस्ट मिल रहा है.

आपको समझना चाहिए कि असली पैकेट में नकली टूथपेस्ट कितना हानिकारक है.इसमें एंटीफ्रीज का इस्तेमाल होता है, जिसे अगर निगल लिया गया तो इससे उलटी, पेट दर्द, चक्कर या सांस लेने की दिक्कत हो सकती है.नकली टूथपेस्ट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, मुंह में जलन, सूजन, संक्रमण और लंबे समय में दांत-मसूड़ों की बीमारी का कारण बन सकते हैं.

नकली सामान बनाने वाली ये फैक्ट्री देश की ऐसी पहली फैक्ट्री नहीं है बल्कि अभी भी देश के कई शहरों में ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं.टूथपेस्ट से लेकर फेशियल क्रीम साबुन से लेकर खाने का सामान तक की नकली फैक्ट्रियां चल रही हैं. लेकिन आपको आज ये जानना चाहिए कि नकली सामान बनाना और उसे बेचना कितना बड़ा अपराध है.

लग सकता है 2 लाख रुपये तक जुर्माना

Trade Marks Act, 1999 के सेक्शन 103 और 104 के मुताबिक 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

Drugs and Cosmetics Act, 1940 के मुताबिक नकली या अनसेफ केमिकल का इस्तेमाल करने पर 3 साल तक की सजा और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

जुर्माने की रकम जब्त किए गए माल से 3 गुना मूल्य तक भी हो सकती है.

BNS की धारा 318 के मुताबिक धोखाधड़ी कर के नकली माल बेचने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है.Copyright Act, 1957 के तहत किसी दूसरे कंपनी की पैकेजिंग को कॉपी करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है.

स्टेट ऑफ काउंटर-फिटिंग इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 35% शहरी उपभोक्ताओं ने पिछले 1 साल में नकली उत्पाद खरीदे. 89% शहरी उपभोक्ताओं ने जीवन में कम से कम एक बार नकली सामान खरीदा है और 74% उपभोक्ता मानते हैं कि पिछले 12 महीनों में नकली सामान बेचने और खरीदने की घटनाएं बढ़ी हैं.

अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो:

कपड़ों में नकली माल की परेशानी 31% लोगों ने झेली है..

FMCG यानी रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें.. जैसे साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू... इन चीजों में 27% उपभोक्ताओं ने नकली सामान खरीदा.

रिपोर्ट में पाया गया है कि मार्केट में मिलने वाली 28% दवाएं नकली हैं.

कृषि उत्पाद क्षेत्र में 35% सामान नकली होता है.

यहां तक कि ऑटो पार्ट्स में भी 22% माल नकली ही मिलता है.

सबसे ज्यादा 53% नकली सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदे जाते हैं.

इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रचार के जरिये 46% नकली ब्रांड के कपड़े और 35% नकली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेचे जाते हैं.

नकली सामान का ये मार्केट कितना बड़ा है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं. FICCI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नकली सामान का मार्केट 8 लाख करोड़ का है.सोचिए, 8 लाख करोड़.इसमें टेक्सटाइल्स यानी नकली कपड़ों का बाजार 4 लाख करोड़ का है. ये नकली माल के बाजार का 50% हिस्सा है.पैक्ड फूड आइटम्स में नकली माल का मार्केट 2 लाख 20 हजार करोड़ का है. पर्सनल केयर यानी नकली क्रीम, शैंपू का मार्केट 70 हजार करोड़ से ज्यादा का है.नकली शराब का मार्केट 65 हजार करोड़ का है.और बाजार में 30 हजार करोड़ के नकली तम्बाकू प्रोडक्ट बिक रहे हैं.

नकली माल की कालाबाजारी का ये मार्केट साल दर साल बढ़ता जा रहा है.ऑनलाइन मार्केट खुलने के बाद इसकी बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है.ऐसे में आम आदमी ये सोच सोच कर परेशान है कि सामान के असली होनी की गारंटी क्या है.